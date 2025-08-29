吃止痛藥沒效！卡車運匠頭痛3個月 醫揪竟是鼻竇炎惹禍

55歲詹姓卡車司機有偏頭痛病史，過去吞顆止痛藥就沒事，近3個月反覆頭痛，吃藥也沒效。他經友人介紹，向衛福部台中醫院「慢性頭痛特診」求診，查出是鼻竇炎併發頭痛症狀，經用藥治療，一個月後完全改善，恢復正常生活。

詹男自述，他就醫前三個月曾感冒，出現咳嗽、流鼻水、流鼻涕等症狀，感冒好了，額頭附近卻開始頭痛，痛起來就悶脹難受，他曾懷疑是天熱加上工作時間長造成，有吃止痛藥就緩解，但沒多久又頭痛，不勝其擾。

台中醫院神經內科醫師王星翰說明，「慢性頭痛特診」患者頭痛的原因很多，包括偏頭痛、血管炎、失眠、感冒等，通常都會根據患者病史、發病的症狀與部位來找出頭痛的特性與原因，症狀不典型就會輔以鼻竇X光影像等檢查追查病因。

王星翰指出，鼻竇位於額頭及鼻側兩頰，詹男頭痛多在額頭附近，符合鼻竇炎發病位置，加上近期曾上呼吸道感染，就醫前3個月曾感冒，出現咳嗽、流鼻水、流鼻涕等症狀，吃藥治好感冒，卻接著出現頭痛症狀，發病時間不固定，但每次頭痛就悶脹難受，吃止痛藥也無法改善，懷疑是鼻竇頭痛，用藥後大幅改善。