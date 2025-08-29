聽新聞
0:00 / 0:00

吃止痛藥沒效！卡車運匠頭痛3個月 醫揪竟是鼻竇炎惹禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師王星翰說明，「鼻竇頭痛」常見的疼痛位置分散在雙眼上下與鼻腔周邊。圖／台中醫院提供
醫師王星翰說明，「鼻竇頭痛」常見的疼痛位置分散在雙眼上下與鼻腔周邊。圖／台中醫院提供

55歲詹姓卡車司機有偏頭痛病史，過去吞顆止痛藥就沒事，近3個月反覆頭痛，吃藥也沒效。他經友人介紹，向衛福部台中醫院「慢性頭痛特診」求診，查出是鼻竇炎併發頭痛症狀，經用藥治療，一個月後完全改善，恢復正常生活。

詹男自述，他就醫前三個月曾感冒，出現咳嗽、流鼻水、流鼻涕等症狀，感冒好了，額頭附近卻開始頭痛，痛起來就悶脹難受，他曾懷疑是天熱加上工作時間長造成，有吃止痛藥就緩解，但沒多久又頭痛，不勝其擾。

台中醫院神經內科醫師王星翰說明，「慢性頭痛特診」患者頭痛的原因很多，包括偏頭痛、血管炎、失眠、感冒等，通常都會根據患者病史、發病的症狀與部位來找出頭痛的特性與原因，症狀不典型就會輔以鼻竇X光影像等檢查追查病因。

王星翰指出，鼻竇位於額頭及鼻側兩頰，詹男頭痛多在額頭附近，符合鼻竇炎發病位置，加上近期曾上呼吸道感染，就醫前3個月曾感冒，出現咳嗽、流鼻水、流鼻涕等症狀，吃藥治好感冒，卻接著出現頭痛症狀，發病時間不固定，但每次頭痛就悶脹難受，吃止痛藥也無法改善，懷疑是鼻竇頭痛，用藥後大幅改善。

王星翰認為，台灣空汙、人口集中，加上海島國家特有的濕熱環境，許多民眾飽受慢性鼻竇炎所苦，根據2023年6月「鼻科學」Rhinology一項研究統計指出，台灣鼻竇炎發生率約3%至6.4%，約有1百萬名患者常苦於鼻塞、鼻涕倒流、臉部脹痛及慢性咳嗽所苦，症狀嚴重時甚至會影響嗅覺及睡眠品質；青少年病患還可能因注意力不足、缺課而阻礙學習。

醫師王星翰說明，患者的鼻竇周邊有腫脹、發炎的現象。圖／台中醫院提供
醫師王星翰說明，患者的鼻竇周邊有腫脹、發炎的現象。圖／台中醫院提供

頭痛 感冒

延伸閱讀

中職／曾頌恩也感冒休兵2天 考量一、二軍輪調張士綸進入視野

王瞳為愛搏命「肩膀濺血」！黃文星全身痠痛：像被卡車輾過

美國運輸部：加州、華州、新墨州若不檢驗卡車司機英語能力 就扣經費

中職／王博玄感冒、魔鷹腹部不適退場 洪總對教練團未知會有微詞

相關新聞

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

吃止痛藥沒效！卡車運匠頭痛3個月 醫揪竟是鼻竇炎惹禍

55歲詹姓卡車司機有偏頭痛病史，過去吞顆止痛藥就沒事，近3個月反覆頭痛，吃藥也沒效。他經友人介紹，向衛福部台中醫院「慢性...

熱到懶洋洋？醫揭「熱疲勞」關鍵：小心愈不動愈沒力

炎炎夏日，時常一動就汗流浹背、渾身無力，讓人只想待在冷氣房。不過，中醫師提醒，這可能不是單純偷懶，而是身體正在出現「熱疲勞」。

華航育空北方航空共推聯程服務 銜接加國12航點

中華航空股份有限公司與育空北方航空今天表示，推「一本票」聯程服務，透過合作與育空北方航空在育空特區航空網絡，華航旅客可享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。