長照數據爭議 呂建德、北市府再交鋒

北市府昨稱照顧替代率達85%，衛福部次長呂建德今天再駁，質疑統計方式不符全國比較基準。衛生局說，北市配合中央長照2.0，依市民需求，以照顧替代率更能反映成果。

台北市衛生局昨天表示，對於呂建德評論「北市長照布建敬陪末座」，事實是相關指標未將台北市的多元方案納入計算，實際照顧替代率113年底達85%，呼籲收回指責。

呂建德今天接受媒體電訪說明，長照需求服務涵蓋率的計算方式，是依全國一致標準辦理，其分母為推估的失智、失能等有長照需求的人口數，分子則為實際使用長照2.0服務人數。這個標準不僅全國一致，以確保各縣市比較基準一致、反映資源布建與實際使用情況，更是國際通用指標。

而台北市政府所提出的「照顧替代率」，呂建德指出，其計算方式是將健康促進、社區據點參與者及家庭照顧者等多元方案納入分子，卻未相應調整分母為「全市65歲以上人口」；雖然不算「錯」，但不僅與學術及專業通行作法不符，與衛福部所用統計指標性質不同、無法直接與長照涵蓋率比較，更可能造成誤導。

衛福部並公布台北市長照需求服務涵蓋率數據，民國111年為47.33%（全國為69.51%，台北市排名第20）；112年為53.51%（全國為80.19%，北市排名20）；113年為58.10%（全國為84.86%，北市排名20）。呂建德表示，台北市長照涵蓋率在全國各直轄市與縣市政府中，僅贏過金門、連江等離島。

「蔣市長，你拿了這麼多錢，應該要做長照資源布建，怎麼還去發重陽敬老禮金。」呂建德說，台北所拿長照經費，不論在6都中或是在全台各縣市中，都算是非常高的，「台北資源拿那麼多，結果弄出這樣的成績，難道不用檢討嗎？」禮金不是不能發，但事情應該要有先後順序。

衛福部表示，肯定台北市推動多元服務的努力，也理解地方政府希望展現成果的用心。但數據呈現應以嚴謹、專業為本，才能正確評估長照服務是否真正滿足失能者需求。

衛福部表示，將持續與各地方政府合作，確保長照服務資源公平布建，共同提升全國長照品質。衛福部將繼續秉持公平、公正的立場，推動社會福利政策，並期盼各方攜手為民眾創造更實質的福祉。

台北市衛生局表示，各縣市在人口結構、醫療資源與社會福利基礎上皆有差異，長照需求與服務使用狀況自然不同，台北市除配合中央長照2.0 ，更發展多元方案，並依照市民長照需求，以民眾最有感的「照顧替代率」，更能反映真實長照服務成果。

衛生局指出，照顧替代率計算分子包含長照項目、家照、社區復健、外籍看護、社區據點及身障機構，對象皆為失能者，所以無須調整分母，衛生局將持續精進，也呼籲中央展現同樣決心，共同守護市民健康。

台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，此次爭議並非觀點不同，而是呂建德搞錯事實卻不反省，只想轉移焦點，有失中央政務官擔當，她要再次呼籲呂建德不要閃躲、面對錯誤，向基層道歉負責。