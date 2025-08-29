華航育空北方航空共推聯程服務 銜接加國12航點

中華航空股份有限公司與育空北方航空今天表示，推「一本票」聯程服務，透過合作與育空北方航空在育空特區航空網絡，華航旅客可享受更便捷轉機服務，前往加拿大12個熱門航點。

華航與加拿大育空地區北方航空舉辦合作記者會，雙方同步推出「一本票」聯程服務，旅客可直接透過華航，預訂含育空北方航空加拿大內陸航段機票，抵達溫哥華後不需再次辦理登機及行李托運，就可順利轉乘育空北方航空航班，暢遊加拿大內陸城市。

旅客未來可省更多轉機時間，從溫哥華輕鬆飛往育空特區，體驗世界級四季美景，重點航點包括以極光聞名全球的白馬市、承載淘金熱歷史與文化魅力的道森市及位於北極圈內、展現原住民文化與荒野自然風貌的奧德克羅村等。

華航表示，一票到底聯程服務即日起啟用，目前台北出發的溫哥華航線由寬敞波音777機型執飛，全艙等旅客可在機上免費上網或傳文字訊息，享受零時差即時連線服務。

華航說，華航每天提供「晚去晚回」直飛航班，讓旅客能輕鬆銜接育空北方航空自溫哥華往返白馬市班機，無論當日轉機直達或停留溫哥華中轉同樣便利。

華航表示，抵達白馬市後，旅客能再搭育空北方航空區域航段前往道森市、奧德克羅村等，深入探索育空地區原始魅力與獨特風情。