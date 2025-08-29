熱到懶洋洋？醫揭「熱疲勞」關鍵：小心愈不動愈沒力

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
夏季高溫易導致疲倦、虛弱、頭暈等身心不適。示意圖／ingimage
炎炎夏日，時常一動就汗流浹背、渾身無力，讓人只想待在冷氣房。不過，中醫師提醒，這可能不是單純偷懶，而是身體正在出現「熱疲勞」。

根據「健康2.0」報導，中醫師陳煜豐指出，台灣夏季又濕又熱，人體為了散熱會把血液導向皮膚表層，導致內臟和肌肉的血液供應不足；再加上大量流汗，水分與電解質快速流失，就容易出現頭暈、四肢無力等熱疲勞症狀。若因怕熱而完全不動，氣血循環反而更差，會陷入「愈不動、愈沒力」的惡性循環。

想打破這個魔咒，其實不需要劇烈運動。陳煜豐建議，夏天可選在清晨或傍晚進行散步、伸展或舒緩瑜伽，像太極、八段錦等溫和運動，都能幫助調理氣血而不會耗損體力。同時，日常生活中也要記得隨時活動筋骨，久坐時可以踮腳尖、抬腳跟促進下半身血流，或者起身伸展肩頸。

若感覺頭昏沉重，可以按壓頭頂的「百會穴」來提神；小腿內側的「陰陵泉」則有助於排濕。這些小動作看似不起眼，卻能幫身體「加把勁」，逐漸累積成對抗暑氣的好體力。

陳煜豐提醒，不妨從日常小改變做起，例如少搭電梯改走樓梯，或提前一站下車走回家，這些零碎的活動累積起來，能有效增強體力、改善氣血循環。若嘗試後仍覺得疲勞不減，建議尋求專業中醫師協助，透過補氣、祛濕與循環調整，才能真正找回活力。

夏天 中醫 伸展運動

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

