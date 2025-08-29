媽媽餵爭議 林靜儀：沒必要用錯誤資訊恐嚇媽媽們

快訊

中央社／ 台北29日電
衛福部次長林靜儀。圖／聯合報系資料照片

媽媽餵稱奶粉含糖量高如喝可樂、珍奶，引發家長焦慮與醫界反駁。具婦產科醫師背景的衛生福利部次長林靜儀今天發聲，「真的沒有必要用錯誤資訊恐嚇辛苦的媽媽們。」

母嬰品牌mamaway（媽媽餵）日前發布影片指出，「1瓶奶粉有一半以上都是糖，等於2大瓶可樂」、「寶寶是餐餐喝珍奶」，相關說法在社群上發酵後，包含食藥署及多名醫師皆反駁澄清，其實母乳與配方奶含糖量差異不大。

mamaway雖道歉卻又點名「美強生」、「亞培」2大品牌奶粉含糖量高，再引爭議。美強生今天反批是不實報導，不排除提告。

相關爭議持續延燒，林靜儀在臉書（Facebook）表示，「願意生育都是寶，全面支持最重要，孩子吃飽媽睡好，怎麼哺餵都很好。」在留言區她還強調：「真的沒有必要用錯誤資訊恐嚇辛苦的媽媽們。」

對於有沒跟上事件的網友詢問她在說什麼，林靜儀回應：「某廠商指配方奶糖份事件。」

衛生福利部國民健康署透過新聞稿，說明對嬰兒哺育立場，尊重媽媽對嬰兒哺育方式的決定與母乳哺餵意願。在媽媽身心狀況及嬰兒健康允許的情況下，鼓勵媽媽哺餵母乳，並積極倡議提供友善的母乳哺育支持環境

國健署表示，不論母乳或配方奶，只要是符合媽媽和寶寶的狀況，都是好的選擇。民眾若有嬰兒哺育相關問題，包括母乳或配方奶哺餵等，均可善用孕產兒關懷網站所提供衛教資訊，或撥打諮詢專線0800-870870。

