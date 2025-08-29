聽新聞
高鐵寧靜車廂限制3C產品使用 幼童吵鬧安撫協助
台灣高鐵9月22日實施「寧靜車廂」措施，旅客若在車廂內講電話須到車廂玄關，家長擔心孩童吵鬧恐遭投訴。高鐵今天表示，是針對使用手機等3C商品，對嬰幼童將安撫並提供協助。
台灣高鐵日前修改旅客運送契約，旅客未來在車廂使用3C產品如手機，看影片、聽音樂必須配戴耳機，同時比照日本新幹線的作法，明訂旅客需要講電話時必須到玄關，若屢勸不聽，最嚴重將解除運送契約，將於9月22日實施，並規劃3個月宣導期。
不過，台灣高鐵將推「寧靜車廂」的消息傳出後，引發帶孩童搭車的家長擔憂，可能因孩童吵鬧而被其他旅客投訴。
台灣高鐵透過文字回應，推行寧靜車廂為積極回應多數旅客訴求，希望旅客發揮公德心及同理心，透過3C戴耳機、玄關講手機等方式，避免干擾其他旅客、減少車廂內噪音，進而提升公共乘車品質。
對於嬰兒、幼童或其他如疾病等因素而影響自主能力旅客的行為，台灣高鐵指出，列車人員仍將持續以安撫方式進行，提供其必要協助。台灣高鐵並強調，寧靜車廂可兼顧親子友善。
台灣高鐵表示，親子友善與寧靜車廂皆為台灣社會對公共運輸的期待，感謝旅客相互尊重及體諒，展現公民素養，讓彼此旅程更加舒適、順暢。
