快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵中秋連假加開107班列車 9/3開放訂票

中央社／ 台北29日電
因應中秋連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，自10月3日起至7日共5天，全線加開各級列車共計107班，將於9月3日凌晨0時起開放訂票。聯合報資料照片
因應中秋連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，自10月3日起至7日共5天，全線加開各級列車共計107班，將於9月3日凌晨0時起開放訂票。聯合報資料照片

因應中秋連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，自10月3日起至7日共5天，全線加開各級列車共計107班，將於9月3日凌晨0時起開放訂票。

相較於台灣高鐵一次開賣跨越教師節、中秋節及國慶日3個疏運、共18天車票，台鐵則是分階段開放訂票，繼日前已開放教師節連續假期（9月26日至30日）訂票，今天透過新聞稿公告中秋連續假期疏運措施。

台鐵表示，自10月3日起至7日共5天，全線加開各級列車共計107班，其中包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車5班；另為加強疏運旅客，10月3日至7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵指出，中秋連續假期車票自9月3日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起可於官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

至於東線實名制列車班次，台鐵表示，9月4日凌晨0時起開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上述兩者配偶及直系血親一親等國民訂票。

台鐵 中秋節

延伸閱讀

台灣高鐵3連假疏運今同時開賣 已售逾46萬張 網驚訝：超順很好搶

台鐵教師節連假已售逾6.6張票 北花自強號仍有座位 本周五重新釋票

中秋倒數40天！全家月餅首波預購破億元 200款禮盒烤肉組搶市

注意！教師、中秋、國慶三大連假 高鐵車票都在29日開搶

相關新聞

台鐵中秋連假加開107班列車 9/3開放訂票

因應中秋連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，自10月3日起至7日共5天，全線加開各級列車共計107班，將於9月3日凌...

高鐵寧靜車廂限制3C產品使用 幼童吵鬧安撫協助

台灣高鐵9月22日實施「寧靜車廂」措施，旅客若在車廂內講電話須到車廂玄關，家長擔心孩童吵鬧恐遭投訴。高鐵今天表示，是針對...

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

華航育空北方航空共推聯程服務 銜接加國12航點

中華航空股份有限公司與育空北方航空今天表示，推「一本票」聯程服務，透過合作與育空北方航空在育空特區航空網絡，華航旅客可享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。