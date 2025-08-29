衛福部9月新制 罹癌凍卵取精最多補助7萬元

快訊

中央社／ 台北29日電

多項惠民新制9月上路，包括乳癌或血液癌患者凍卵、取精，最高可獲7萬元補助；公費HPV疫苗擴大納入國中男生等，健保也將新增給付晚期胃腸道基質瘤及多發性骨髓瘤等新藥。

支持癌友保留生育希望，自9月1日起，針對本國籍18歲至40歲乳癌或血液癌患者（白血病、淋巴癌或多發性骨髓瘤），每人終生提供2次取卵療程或取精處置保存補助，取卵療程每次補助上限為新台幣7萬元，取精處置保存每次補助上限為8000元。預估每年有600名癌友受惠。

人類乳突病毒（HPV）是一種DNA病毒，目前已知200多型，可以分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的傳染病原之一。9月1日起， HPV疫苗公費接種對象將由原本的國中女生，擴大至國中男生，受惠對象達21.3萬人，其中男生約11萬人、女生約10.3萬人。

針對罕見或治療困難的疾病，也有多項藥物納入，其中包括公告暫予支付含ripretinib成分藥品QinlockTablet 50mg及其藥品給付規定。受益對象為已接受3種或以上激酶抑制劑（包括imatinib）治療的晚期胃腸道基質瘤（GIST）成人病人。

健保署醫審及藥材組長黃育文接受媒體電訪說明，雖然現行有另一款藥用於治療GIST患者，但根據臨床醫師經驗，控制上不那麼容易，有時候可能會產生抗藥性，未來可多一種選擇。

黃育文說，這次還公告暫予支付含asciminib成分藥品Scemblix及其藥品給付規定，適用對象為治療慢性骨髓性白血病（Ph+ CML-chronic phase）成年病人，可望補臨床缺口。

同時修訂含daratumumab成分藥品給付規定，黃育文表示，併用其他藥物，未來可用於治療適合接受自體幹細胞移植的新診斷多發性骨髓瘤成人病人。

食品查驗也有新制，為增進查驗效率及完善邊境查驗措施，食藥署9月1日起實施「具結先行放行」制度，讓進口食品在業者繳交保證金後可先行放行，並增訂「文件補正期限」、「保證金循環使用」、「電子送達通知」3大便民措施，完整制度將於明年1月全面上路，預期可提升邊境通關效率。

