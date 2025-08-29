聽新聞
吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控
一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。
李婉萍在臉書粉絲團表示，如果吃飽不到兩小時又想找東西吃，或者聞到味道就忍不住，熬夜、壓力大更想吃甜的，這些都不是意志力的問題，而是「腸道菌腦軸失衡」。
李婉萍分享圖表解釋，飯後沒多久就嘴饞，代表血糖波動大，大腦誤以為缺少能量；如果聞到香味就想吃，表示腸道壞菌過多，獎勵中樞被過度啟動。如果因為熬夜或者壓力大就覺得餓，代表荷爾蒙失調，食慾開關失控。
她說雖然可以用藥物節制食慾，但副作用卻可能讓精神、氣色一起下滑，因此建議要先養好腸道，讓食慾的自然節奏回歸，這樣會比任何速成方法更安全持久。
對此，李婉萍提供4種方式來教大家調整腸道訊號，讓食慾不失控。
固定進餐時間：穩定菌腦腸軸，分辨真餓假餓。
補充黃金益生菌：補對好菌，讓大腦不再被餓訊號誤導。
進食順序要正確：菜→蛋白質→澱粉，可穩血糖，減少嘴饞。
規律運動+深呼吸：降低壓力，減少情緒性進食。
