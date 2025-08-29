快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師警告如果吃飽後又想吃東西，可能是「腸道菌腦軸失衡」的問題。 示意圖／ingimage
營養師警告如果吃飽後又想吃東西，可能是「腸道菌腦軸失衡」的問題。 示意圖／ingimage

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

李婉萍在臉書粉絲團表示，如果吃飽不到兩小時又想找東西吃，或者聞到味道就忍不住，熬夜、壓力大更想吃甜的，這些都不是意志力的問題，而是「腸道菌腦軸失衡」。

李婉萍分享圖表解釋，飯後沒多久就嘴饞，代表血糖波動大，大腦誤以為缺少能量；如果聞到香味就想吃，表示腸道壞菌過多，獎勵中樞被過度啟動。如果因為熬夜或者壓力大就覺得餓，代表荷爾蒙失調，食慾開關失控。

她說雖然可以用藥物節制食慾，但副作用卻可能讓精神、氣色一起下滑，因此建議要先養好腸道，讓食慾的自然節奏回歸，這樣會比任何速成方法更安全持久。

對此，李婉萍提供4種方式來教大家調整腸道訊號，讓食慾不失控。

固定進餐時間：穩定菌腦腸軸，分辨真餓假餓。

補充黃金益生菌：補對好菌，讓大腦不再被餓訊號誤導。

進食順序要正確：菜→蛋白質→澱粉，可穩血糖，減少嘴饞。

規律運動+深呼吸：降低壓力，減少情緒性進食。

食慾 營養師

延伸閱讀

尷尬⋯35公分情趣按摩棒滑入腸道 醫師這手法取出成全台首例

超商雞胸肉直接吃？營養師：真空包裝也可能有肉毒桿菌，多1動作減少中毒風險

你會給胡蘿蔔削皮嗎？營養師不建議：五種營養素明顯流失

三酸甘油脂總是降不下來？營養師推薦「2食物」，控糖護心還防便秘

相關新聞

台鐵中秋連假加開107班列車 9/3開放訂票

因應中秋連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，自10月3日起至7日共5天，全線加開各級列車共計107班，將於9月3日凌...

高鐵寧靜車廂限制3C產品使用 幼童吵鬧安撫協助

台灣高鐵9月22日實施「寧靜車廂」措施，旅客若在車廂內講電話須到車廂玄關，家長擔心孩童吵鬧恐遭投訴。高鐵今天表示，是針對...

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

華航育空北方航空共推聯程服務 銜接加國12航點

中華航空股份有限公司與育空北方航空今天表示，推「一本票」聯程服務，透過合作與育空北方航空在育空特區航空網絡，華航旅客可享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。