新北30日防38度 熱帶低壓可能成颱對台無影響

中央社／ 台北29日電

氣象署今天表示，明天新北市局部地區可能出現攝氏37、38度高溫，午後桃園以南地區留意局部短暫雷陣雨；位於南海的熱帶性低氣壓有機會增強為颱風，對台灣沒有直接影響。

交通部中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天天氣和今天類似，各地天氣多雲到晴，花東地區、恆春半島有局部短暫雷陣雨，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。

氣溫方面，張竣堯表示，預計各地高溫32至36度，其中新北局部地區有機會出現37、38度高溫。他提醒，由於紫外線偏強，外出多注意防曬和熱傷害。

張竣堯指出，8月31日至9月1日環境風向轉偏南風，恆春半島和台東地區局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區和宜花山區局部短暫雷陣雨，其中31日清晨中南部有零星短暫陣雨。

張竣堯表示，9月2日至5日恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區和北部、東北部山區有局部短陣雷陣雨。

張竣堯指出，南海的熱帶性低氣壓今天下午2時位於鵝鑾鼻西南方約1100公里海面，持續向西北西移動，明天有機會增強為颱風，對台灣沒有直接影響，後續將很快接觸到越南陸地，其強度將受到影響。

他說，下週太平洋高壓勢力稍微減弱，南海及菲律賓東方海面仍有利於熱帶擾動發展，但目前預估未來一週熱帶系統影響台灣機率偏低，未來將持續關注。

高溫 恆春

