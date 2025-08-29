7月生成7颱67年來第3多 單月雨量74年來最多
氣象署今天表示，今年盛夏有3大特徵，雨量偏多與日照偏少、氣溫偏低、颱風集中在7月，7月雨量700多毫米，為1951年以來最多，而7月生成7個颱風，則是自1958年以來第3多。
交通部中央氣象署舉行「秋季天氣展望」記者會，氣象預報中心副主任黃椿喜回顧今年盛夏期間，7月陸續受到颱風、低壓帶及西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，8月太平洋副熱帶高壓增強，除颱風楊柳影響期間外，主要為高溫炎熱、午後有短暫雷陣雨的天氣。
黃椿喜表示，7、8月盛夏期間累積雨量為989.3毫米、氣候值1.6倍，為1951年來累積雨量第2多，僅次於1972年1035.3毫米，其中今年7月累積雨量700多毫米，為1951年以來最多。
由於下雨天數多、整體日照時數偏少，黃椿喜指出，今年盛夏日照時數333.4小時，為1951年以來次少，單看7月也是最少的月份。
黃椿喜指出，今年盛夏平均氣溫28.6度，相較於氣候值低0.2度左右，較不顯著，代表仍持續受到氣候變遷、暖化影響。
進一步觀察颱風生成狀況，黃椿喜指出，今年7月就有7個颱風形成，是1958年以來第3多，而8月共有4個颱風，累計颱風個數仍相當接近氣候值。
