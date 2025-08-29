快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

7月生成7颱67年來第3多 單月雨量74年來最多

中央社／ 台北29日電

氣象署今天表示，今年盛夏有3大特徵，雨量偏多與日照偏少、氣溫偏低、颱風集中在7月，7月雨量700多毫米，為1951年以來最多，而7月生成7個颱風，則是自1958年以來第3多。

交通部中央氣象署舉行「秋季天氣展望」記者會，氣象預報中心副主任黃椿喜回顧今年盛夏期間，7月陸續受到颱風、低壓帶及西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，8月太平洋副熱帶高壓增強，除颱風楊柳影響期間外，主要為高溫炎熱、午後有短暫雷陣雨的天氣。

黃椿喜表示，7、8月盛夏期間累積雨量為989.3毫米、氣候值1.6倍，為1951年來累積雨量第2多，僅次於1972年1035.3毫米，其中今年7月累積雨量700多毫米，為1951年以來最多。

由於下雨天數多、整體日照時數偏少，黃椿喜指出，今年盛夏日照時數333.4小時，為1951年以來次少，單看7月也是最少的月份。

黃椿喜指出，今年盛夏平均氣溫28.6度，相較於氣候值低0.2度左右，較不顯著，代表仍持續受到氣候變遷、暖化影響。

進一步觀察颱風生成狀況，黃椿喜指出，今年7月就有7個颱風形成，是1958年以來第3多，而8月共有4個颱風，累計颱風個數仍相當接近氣候值。

颱風 雨量

延伸閱讀

氣象署估今年1到2個秋颱 有反聖嬰發展趨勢

氣象署：今年七月雨多、日照時數少 破1951年以來同期紀錄

準「藍湖」颱風朝越南北部前進 下周不排除還有熱帶系統發展

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「五股、蘆竹」恐38度極端高溫

相關新聞

氣象署估今年1到2個秋颱 有反聖嬰發展趨勢

中央氣象署今舉行秋季展望記者會指出，九月、十月氣溫略偏高，十一月正常，雨量則有正常略偏高趨勢。預估秋季可能有1到2個颱風...

用錯衛生紙恐致痔瘡！ 醫師揭3大選紙原則：給屁屁精緻呵護

一般人上完大號都會先用衛生紙擦拭乾淨，若使用不對的衛生紙，對健康也會造成影響。大腸直腸外科陳威智醫師在臉書提醒，如果選錯衛生紙的話，最嚴重可能會發炎、長痔瘡，因此他提出選擇衛生紙的3個基本條件，教大家可以擦得乾淨又能維護健康。

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

批破壞環境犯罪有斯文敗類 彭啓明：不分政黨都會重罰

環境部今明兩天在台南市巴克禮公園舉辦「守護水環境」夏令營，號召青年世代投入河川守護行列。環境部長彭啓明出席勉勵青年學生成...

氣象署：秋颱估1-2個恐襲台 未來一季中南部將進入枯水期、籲節約用水

氣象署29日公布秋季天氣展望，因反聖嬰現象持續發展，預估台灣秋季降雨偏多，颱風活動區域有更靠近台灣的趨勢，可能有1到2個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。