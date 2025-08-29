妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

原PO在PTT以「晚上運動是不是真的比較容易睡不著？」為題發文，最近想減重，所以開始培養運動的習慣，但也因為工作的關係，只有下班後大約晚上9點多才能運動一小時，沒想到卻因此影響到睡眠。

她說即使睡前沒有滑手機，但12點躺在床上閉著眼睛，就要到2點多才能睡著，甚至有一次快4點才入睡，而且這樣的情況持續很久。原PO不曉得到底是什麼原因造成的，因此猜測是否與晚上運動有關。她表示自己也只有下班後晚上才有時間可以運動，對於這樣的情況感到很困擾。

貼文引起熱議，多數人和原PO一樣運動完容易睡不著，「會（睡不著），一兩個月以後才會習慣」、「也是晚上運動睡不著，會熬到5點才睡」、「我完全是，現在都不敢晚上運動了」、「因為運動的關係自律神經還很亢奮，我常會因為這樣睡不好」、「我曾經打完球沒多久試著入睡，結果太亢奮睡不著」、「我也是欸，超過8點就不能做強度太高的運動」。

但也有網友覺得反而更好睡，「晚上運動後洗澡，還沒來得及擦保養品就想睡了」、「跟你相反，好睡」、「我也都晚上運動，不過我都是下班就直接去WG練了，練完再吃晚餐，這樣離睡覺時間較長，反而變超級好睡」。

不少過來人則給予各種改善方法，「9點多太晚，會影響，改早起吧」、「不能睡前有氧」、「建議做重訓，無氧運動比較好入眠」、「建議下班早點睡，一大早起來運動，這樣上班也更有精神，晚上睡得也好，運動效果較顯著」、「比較緩和的運動有助睡眠，激烈運動運用爆發力的，會興奮神經因此睡不著」、「離睡覺時間至少間隔三、四小時比較好」、「睡覺前三小時去運動，回來洗熱水澡就會想睡」。

《元氣網》曾報導，晚上運動的好處是能影響身體代謝的晝夜節律和維持血糖濃度穩定，身體活動會增加對葡萄糖的需求，肌肉可以吸收大量的血糖，因此減少晚餐後的血糖高峰，得以維持在正常生理範圍。

雖然任何體力活動都會促進良好的睡眠，但並非所有的晚間運動都是好的，極限活動或高強度運動最好在晚餐前進行。晚上在健身房或跑步機上運動，可能會使皮質醇升高到早上的水平，並延遲夜間褪黑激素升高，劇烈運動還會使體溫升高、心跳加快，這些因素都會干擾入睡的能力。