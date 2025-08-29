快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都認為睡前運動太激烈，很容易導致失眠睡不著。 示意圖／ingimage
不少人都認為睡前運動太激烈，很容易導致失眠睡不著。 示意圖／ingimage

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

原PO在PTT以「晚上運動是不是真的比較容易睡不著？」為題發文，最近想減重，所以開始培養運動的習慣，但也因為工作的關係，只有下班後大約晚上9點多才能運動一小時，沒想到卻因此影響到睡眠。

她說即使睡前沒有滑手機，但12點躺在床上閉著眼睛，就要到2點多才能睡著，甚至有一次快4點才入睡，而且這樣的情況持續很久。原PO不曉得到底是什麼原因造成的，因此猜測是否與晚上運動有關。她表示自己也只有下班後晚上才有時間可以運動，對於這樣的情況感到很困擾。

貼文引起熱議，多數人和原PO一樣運動完容易睡不著，「會（睡不著），一兩個月以後才會習慣」、「也是晚上運動睡不著，會熬到5點才睡」、「我完全是，現在都不敢晚上運動了」、「因為運動的關係自律神經還很亢奮，我常會因為這樣睡不好」、「我曾經打完球沒多久試著入睡，結果太亢奮睡不著」、「我也是欸，超過8點就不能做強度太高的運動」。

但也有網友覺得反而更好睡，「晚上運動後洗澡，還沒來得及擦保養品就想睡了」、「跟你相反，好睡」、「我也都晚上運動，不過我都是下班就直接去WG練了，練完再吃晚餐，這樣離睡覺時間較長，反而變超級好睡」。

不少過來人則給予各種改善方法，「9點多太晚，會影響，改早起吧」、「不能睡前有氧」、「建議做重訓，無氧運動比較好入眠」、「建議下班早點睡，一大早起來運動，這樣上班也更有精神，晚上睡得也好，運動效果較顯著」、「比較緩和的運動有助睡眠，激烈運動運用爆發力的，會興奮神經因此睡不著」、「離睡覺時間至少間隔三、四小時比較好」、「睡覺前三小時去運動，回來洗熱水澡就會想睡」。

元氣網》曾報導，晚上運動的好處是能影響身體代謝的晝夜節律和維持血糖濃度穩定，身體活動會增加對葡萄糖的需求，肌肉可以吸收大量的血糖，因此減少晚餐後的血糖高峰，得以維持在正常生理範圍。

雖然任何體力活動都會促進良好的睡眠，但並非所有的晚間運動都是好的，極限活動或高強度運動最好在晚餐前進行。晚上在健身房或跑步機上運動，可能會使皮質醇升高到早上的水平，並延遲夜間褪黑激素升高，劇烈運動還會使體溫升高、心跳加快，這些因素都會干擾入睡的能力。

運動 失眠

延伸閱讀

不用高階健檢 抽血2數值算出「血管老化指數」 揭開血管老化隱形警報

三酸甘油脂總是降不下來？營養師推薦「2食物」，控糖護心還防便秘

吃仙草降膽固醇、穩血糖 中醫提醒「加2物」冷底體質也能吃

Joeman「一年減重31公斤」 親揭背後原因：醫師警告糖尿病不可逆

相關新聞

氣象署估今年1到2個秋颱 有反聖嬰發展趨勢

中央氣象署今舉行秋季展望記者會指出，九月、十月氣溫略偏高，十一月正常，雨量則有正常略偏高趨勢。預估秋季可能有1到2個颱風...

用錯衛生紙恐致痔瘡！ 醫師揭3大選紙原則：給屁屁精緻呵護

一般人上完大號都會先用衛生紙擦拭乾淨，若使用不對的衛生紙，對健康也會造成影響。大腸直腸外科陳威智醫師在臉書提醒，如果選錯衛生紙的話，最嚴重可能會發炎、長痔瘡，因此他提出選擇衛生紙的3個基本條件，教大家可以擦得乾淨又能維護健康。

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

批破壞環境犯罪有斯文敗類 彭啓明：不分政黨都會重罰

環境部今明兩天在台南市巴克禮公園舉辦「守護水環境」夏令營，號召青年世代投入河川守護行列。環境部長彭啓明出席勉勵青年學生成...

氣象署：秋颱估1-2個恐襲台 未來一季中南部將進入枯水期、籲節約用水

氣象署29日公布秋季天氣展望，因反聖嬰現象持續發展，預估台灣秋季降雨偏多，颱風活動區域有更靠近台灣的趨勢，可能有1到2個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。