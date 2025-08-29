氣象署估今年1到2個秋颱 有反聖嬰發展趨勢

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象署今召開秋季展望記者會。記者葉冠妤/攝影
中央氣象署今舉行秋季展望記者會指出，九月、十月氣溫略偏高，十一月正常，雨量則有正常略偏高趨勢。預估秋季可能有1到2個颱風，若伴隨東北季風共伴效應，須留意雨勢較大。

氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜指出，目前西北太平洋呈現西暖東冷趨勢，有隱約反聖嬰逐漸發展趨勢，預料秋季到冬季將達到反聖嬰程度，冬季、春季機率才瞬速下降、回歸正常。不過他強調，聖嬰預測有不確定性，須隨時更新最新資訊。

黃椿喜表示，秋颱有兩種型態，一個是北轉直接影響台灣機率偏高，另是偏南直接往南邊通過趨勢多，就過去反聖嬰年類似年來看，西北太平洋颱風發生次數將比正常值略少1到2個，鄰近台灣的颱風則跟統計值相近；反聖嬰類似年，秋颱影響台灣機率接近正常，但發展區域更靠近台灣，應變影響時間相對短，預估會有1到2個秋颱，它提醒秋颱容易伴隨東北季風產生共伴影響，民眾須留意。

展望秋季天氣，黃椿喜總結，北中東南氣溫正常機率高，約五到六成，其中九月、十月氣溫略偏高，十一月正常為主，雨量部分大致正常，九到十一月雨量略偏高。但值得一提，十月後中南部將進入枯水期，民眾要節約用水。

雨量 秋颱 反聖嬰

