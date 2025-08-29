台大護理長退休回任兼職護師...選急診後送病房貢獻所學 坦言「蠻舒壓」

截至今年6月，護理人員執業率僅62.5%，護理人力不足，導致醫院關床、急診壅塞，台大醫院帶頭推出部分工時回聘護理師機制。台大醫院兼職護理師傅麗華，退休前在該院婦科病房服務32年，於去年12月起循回聘機制，至急診後送病房擔任護理師。她表示，回流任職可與學弟妹交流專業技能、提攜後輩，持續貢獻專業技能，除非必須回家照顧孫子，不然會想持續任職。

護理師屬高危勞動，加上台大醫院為公務體系，55歲即可退休。傅麗華表示，她在112年，屆齡55歲退休，並於113年12月回任護理師，且陸續介紹2位退休同仁，回到台大醫院任職。院內護理同仁多為舊識，加上照顧家人的階段性任務告結，空閒時間較多，且知道醫院護理人力吃緊，因此同意回任，並選擇在急診後送病房任職。

傅麗華說，她退休前擔任婦科病房護理長，為外科系病房，急診後送病房是內科系病房，做此選擇的原因，除因急診後送病房缺人，也因為想到不同性質病房歷練；兼職護理師排班間彈性，她每周約排班2至3天，認為自由度算是蠻高，且不會被臨時召回上班，多數緊急狀況，病房全職同仁及護理長都會扛下來。

台大醫院回聘護理師對象，包括離職護理師及退休護理師。傅麗華表示，採回聘制度護理師，為兼任性質，薪資方面為時薪制，她領有月退俸，可滿足經濟需求，但對於年輕時就離開崗位，未及退休年齡的護理師，因兼職工作畢竟有薪資落差，也許選擇正職工作較為合適。對她而言，兼職讓她持續在護理職場，貢獻專業技能知識，分享生活經驗、指導新人技能，盼幫助學弟妹更願意留任。

傅麗華說，因臨床工作經驗豐富，護理工作駕輕就熟，只要體能還能負荷，應可持續就任，因工作彈性，抱持與老朋友對談互動的心情，持續退而不休，反而「蠻舒壓」，加上現階段沒有其他私人事務需要處理，因此沒有想過何時卸下兼職護理師工作，「目前還沒想到那裡，除非有孫子了才考慮不做，回去帶孫。」