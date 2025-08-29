張玹擔任北市交駐團藝術家 以聲音探索城市人文

台北市立交響樂團（北市交）今天宣布邀請台灣作曲家張玹擔任駐團藝術家，透過個人創作脈絡與北市交的合作計畫，從聲音中重新思索在地、城市與人的關係。

根據北市交今天發布的新聞資料，張玹長年於歐美音樂舞台與當代藝術策展領域，作品深富靈性與視覺感，為當代音樂注入哲思與人文關懷。張玹將於2025到2027年期間擔任駐團藝術家，並為北市交創作室內樂作品套曲並錄製專輯，也將規劃室內樂演出。

慶祝北市交創團50週年，北市交也委託張玹創作「23.5°N, 121°E」小提琴協奏曲，將由韓國小提琴家梁仁模（Inmo Yang）擔綱首演。梁仁模是2015年帕格尼尼大賽與2022年西貝流士大賽雙料冠軍得主，張玹也為梁仁模量身打造了精采的獨奏段落。

張玹表示，這首作品啟發自紅檜的遷徙，後落腳於台灣阿里山的過程，並探索樹木除了因氣候變遷以外的遷徙模式，包含由種子發芽、成長茁壯、老去乃至死亡的生命歷程，結合檜木林的靜謐與生命的綿延，在曲中織入古老與當代的對話。

為更貼近創作源頭，北市交也帶著梁仁模與張玹走入台灣山林，親身感受阿里山檜木群的壯麗與靈氣。北市交表示，未來也將與張玹共同錄製關照大眾心靈、具有療癒力與啟發性的新專輯，引導聽者從緊張與焦躁的生活節奏中尋得一隅平靜，落實文化平權與藝術普及的願景。

「2025北市交名家系列」卡特、梁仁模與北市交將於9月13日演出，地點在台北國家音樂廳。