快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

張玹擔任北市交駐團藝術家 以聲音探索城市人文

中央社／ 台北29日電

北市立交響樂團（北市交）今天宣布邀請台灣作曲家張玹擔任駐團藝術家，透過個人創作脈絡與北市交的合作計畫，從聲音中重新思索在地、城市與人的關係。

根據北市交今天發布的新聞資料，張玹長年於歐美音樂舞台與當代藝術策展領域，作品深富靈性與視覺感，為當代音樂注入哲思與人文關懷。張玹將於2025到2027年期間擔任駐團藝術家，並為北市交創作室內樂作品套曲並錄製專輯，也將規劃室內樂演出。

慶祝北市交創團50週年，北市交也委託張玹創作「23.5°N, 121°E」小提琴協奏曲，將由韓國小提琴家梁仁模（Inmo Yang）擔綱首演。梁仁模是2015年帕格尼尼大賽與2022年西貝流士大賽雙料冠軍得主，張玹也為梁仁模量身打造了精采的獨奏段落。

張玹表示，這首作品啟發自紅檜的遷徙，後落腳於台灣阿里山的過程，並探索樹木除了因氣候變遷以外的遷徙模式，包含由種子發芽、成長茁壯、老去乃至死亡的生命歷程，結合檜木林的靜謐與生命的綿延，在曲中織入古老與當代的對話。

為更貼近創作源頭，北市交也帶著梁仁模與張玹走入台灣山林，親身感受阿里山檜木群的壯麗與靈氣。北市交表示，未來也將與張玹共同錄製關照大眾心靈、具有療癒力與啟發性的新專輯，引導聽者從緊張與焦躁的生活節奏中尋得一隅平靜，落實文化平權與藝術普及的願景。

「2025北市交名家系列」卡特、梁仁模與北市交將於9月13日演出，地點在台北國家音樂廳。

北市 音樂 阿里山

延伸閱讀

健身房空氣差 北市大安運動中心、World Gym兩分店不合格

再槓北市長照涵蓋率倒數第三 衛福部批：做事要有先後順序

男曾涉北市殺警案扮詐團假幣商　嘉院判1年8月

北市稽查健身房空品 大安運動中心等3處不合格

相關新聞

氣象署估今年1到2個秋颱 有反聖嬰發展趨勢

中央氣象署今舉行秋季展望記者會指出，九月、十月氣溫略偏高，十一月正常，雨量則有正常略偏高趨勢。預估秋季可能有1到2個颱風...

氣象署：今年七月雨多、日照時數少 破1951年以來同期紀錄

回顧今年盛夏天氣，中央氣象署指出，今年7月陸續受颱風、低壓帶及西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，創下1951年以來7月份...

遭媽媽餵點名「奶粉含糖量過半」 美強生不排除提告、亞培也發聲明

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量有如可樂、珍奶，後續被衛福部食藥署澄清後，雖道歉但又點名亞培、美強生...

台大護理長退休回任兼職護師...選急診後送病房貢獻所學 坦言「蠻舒壓」

截至今年6月，護理人員執業率僅62.5%，護理人力不足，導致醫院關床、急診壅塞，台大醫院帶頭推出部分工時回聘護理師機制。...

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

台中一名超商女店長去年11、12月在店裡消費共中獎7張統一發票、獎金共3000元，昨突然收到國稅局來函要求她到場說明，她...

媽媽餵發聲明道歉又引戰火 醫師直言「看不懂邏輯」：法務恐出手

加護病房醫師陳志金昨(28)日也在臉書針對此事發表看法，認為「媽媽餵」聲明中點名美商亞培和美強生的奶粉「含糖量高」，似乎可預見被點名的兩家美商奶粉公司法務可能出手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。