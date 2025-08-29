赴美國西部或南部注意 台大醫院提醒球黴菌症增

球黴菌症過去是台灣罕見境外移入疾病，但台大醫院近年快速累計13例，都去過美國西部或南部。疾管署副署長羅一鈞今天說，已備妥檢驗試劑、建立送驗機制，將發醫界通函提醒。

球黴菌症（Coccidioidomycosis，又稱Valley Fever）為美國西南部、墨西哥、中南美洲的山谷及沙漠地區常見的肺部流行病，亞洲並非球黴菌症流行地區。

台大醫院外科部主任陳晉興今天在「境外移入球黴菌症病例增加」記者會中指出，在台灣，肺球黴菌症屬境外移入疾病，以往病例相當罕見，2000至2020年間僅見1例。

然而台大醫院在2022到2025年間卻迅速累計13例，且均具美國西部或南部旅居、工作或旅遊史。陳晉興說，這些病人一開始大多被懷疑是肺癌或腫瘤，甚至動了胸腔手術，最後才確診，如果台大已發現13例，其他醫院恐怕也有，只是還沒被辨識出來。

臨床統計，約40%感染者在暴露後1至4週內出現症狀，包括倦怠、咳嗽、呼吸困難、頭痛及肌肉酸痛等。絕大多數患者可於數週內自行緩解，僅少數症狀較為嚴重或免疫力低下者需使用抗黴菌藥物治療。

與會的衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞說，疾管署回顧過去國內發表的醫學文獻，共有8例個案，皆與美國加州或亞利桑那州的旅遊史有關，加上台大醫院案例，國內至少已有20例的球黴菌症，而近期出現的病例「雖然大多是輕症，或透過X光檢查才發現」，但顯示境外移入的趨勢正在上升。

有關病例數呈上升趨勢的原因，羅一鈞說，主要與氣候變遷有關，越來越乾燥、降雨型態改變，讓環境更適合這類黴菌生存。台灣與美國西部往來頻率增加，不論旅遊、工作、經商或年底即將開通的直航航班，都可能令境外移入風險持續升高。

羅一鈞表示，因應此趨勢，疾管署本週已儲備新的球黴菌症檢驗抗體，並已公布送驗流程，今天也將對醫界發布通函，提醒注意。

羅一鈞強調，球黴菌症雖然絕大部分都是輕症，但過去8例中，仍有1例重症死亡，為71歲男性，在加州待了5個月，返台前3週出現發燒、體重減輕10公斤，最後因肺炎及腦膜炎引發重症不治，死因和年紀大及延誤治療有關，儘管已是10多年前的個案，仍值得警惕。

美國當地每年約有2萬例病例，其中約200例死亡，致死率約1%或略低於1%。羅一鈞提醒，若民眾返國後出現發燒、咳嗽等症狀，或是少數人單純只以皮膚為表現，出現皮膚紅疹、腫脹結節性紅斑等，都要小心。