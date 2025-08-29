氣象署：今年七月雨多、日照時數少 破1951年以來同期紀錄

回顧今年盛夏天氣，中央氣象署指出，今年7月陸續受颱風、低壓帶及西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，創下1951年以來7月份雨量最多、日照時數最少紀錄，而7月總共生成7個颱風，也是1958年以來第三多的年份。8月太平洋副熱帶壓增強，除楊柳颱風影響期間外，主要為高溫炎熱、午後有短暫雷陣雨的天氣。整體而言，今年盛夏全台氣溫偏低，雨量偏多。

氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜指出，2025年盛夏天氣特徵，包括雨量偏多、日照偏少、氣溫偏低，颱風則集中在七月。

回顧七、八月天氣，黃椿喜說，七月在季風槽影響下，低壓帶跟颱風特別容易發展，因此經歷了幾場颱風，季風槽南側有強盛西南風，七月底隨著季風槽北移，西南風持續影響台灣至八月初，八月隨著季風槽北移，高壓又回到附近，八月中整體天氣恢復夏季、高溫、午後雷陣雨。

他進一步指，這段時間從丹娜絲颱風、低壓帶到西南風，以及薇帕颱風帶來外圍環流，主要在東部造成顯著降雨，七月底低壓帶回來，從0728到八月初，西南氣流持續影響，直到八月中楊柳颱風快速通過台灣，這段期間降雨日數偏多、雨量累積相對大，主要降雨在西南部、東南部地區。

黃椿喜指出，今年七、八月累積雨量為1951年來第二多，累積雨量達983.3毫米，是氣候值606.9毫米的1.6倍。累積雨量最多則是在1972年的1035.3毫米，第三多是1994年的901.4毫米，若單看七月雨量700多毫米，則是1951年以來最多。也因為下雨天數多，七、八月整體日照時數偏少，日照時數333.4小時，是1951年以來次少，約氣候值8成，若單看七月，日照時數則是1951年以來最少。

黃椿喜說，七、八月平均溫度28.6度，相較氣候值低0.2度，雖然下雨天數多，氣溫偏低卻不顯著，顯示氣候變遷暖化持續影響。

此外，黃椿喜指出，今年七月總共生成7個颱風，是1958年以來第三多的年份，六月前颱風相對少，八月則有4個颱風，整體加起來11個颱風，接近氣候值。