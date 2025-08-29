快訊

氣象署：今年七月雨多、日照時數少 破1951年以來同期紀錄

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象署今召開秋季展望記者會。記者葉冠妤/攝影
中央氣象署今召開秋季展望記者會。記者葉冠妤/攝影

回顧今年盛夏天氣，中央氣象署指出，今年7月陸續受颱風、低壓帶及西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，創下1951年以來7月份雨量最多、日照時數最少紀錄，而7月總共生成7個颱風，也是1958年以來第三多的年份。8月太平洋副熱帶壓增強，除楊柳颱風影響期間外，主要為高溫炎熱、午後有短暫雷陣雨的天氣。整體而言，今年盛夏全台氣溫偏低，雨量偏多。

氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜指出，2025年盛夏天氣特徵，包括雨量偏多、日照偏少、氣溫偏低，颱風則集中在七月。

回顧七、八月天氣，黃椿喜說，七月在季風槽影響下，低壓帶跟颱風特別容易發展，因此經歷了幾場颱風，季風槽南側有強盛西南風，七月底隨著季風槽北移，西南風持續影響台灣至八月初，八月隨著季風槽北移，高壓又回到附近，八月中整體天氣恢復夏季、高溫、午後雷陣雨。

他進一步指，這段時間從丹娜絲颱風、低壓帶到西南風，以及薇帕颱風帶來外圍環流，主要在東部造成顯著降雨，七月底低壓帶回來，從0728到八月初，西南氣流持續影響，直到八月中楊柳颱風快速通過台灣，這段期間降雨日數偏多、雨量累積相對大，主要降雨在西南部、東南部地區。

黃椿喜指出，今年七、八月累積雨量為1951年來第二多，累積雨量達983.3毫米，是氣候值606.9毫米的1.6倍。累積雨量最多則是在1972年的1035.3毫米，第三多是1994年的901.4毫米，若單看七月雨量700多毫米，則是1951年以來最多。也因為下雨天數多，七、八月整體日照時數偏少，日照時數333.4小時，是1951年以來次少，約氣候值8成，若單看七月，日照時數則是1951年以來最少。

黃椿喜說，七、八月平均溫度28.6度，相較氣候值低0.2度，雖然下雨天數多，氣溫偏低卻不顯著，顯示氣候變遷暖化持續影響。

此外，黃椿喜指出，今年七月總共生成7個颱風，是1958年以來第三多的年份，六月前颱風相對少，八月則有4個颱風，整體加起來11個颱風，接近氣候值。

氣象署估今年1到2個秋颱 有反聖嬰發展趨勢

中央氣象署今舉行秋季展望記者會指出，九月、十月氣溫略偏高，十一月正常，雨量則有正常略偏高趨勢。預估秋季可能有1到2個颱風...

遭媽媽餵點名「奶粉含糖量過半」 美強生不排除提告、亞培也發聲明

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量有如可樂、珍奶，後續被衛福部食藥署澄清後，雖道歉但又點名亞培、美強生...

台大護理長退休回任兼職護師...選急診後送病房貢獻所學 坦言「蠻舒壓」

截至今年6月，護理人員執業率僅62.5%，護理人力不足，導致醫院關床、急診壅塞，台大醫院帶頭推出部分工時回聘護理師機制。...

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

台中一名超商女店長去年11、12月在店裡消費共中獎7張統一發票、獎金共3000元，昨突然收到國稅局來函要求她到場說明，她...

媽媽餵發聲明道歉又引戰火 醫師直言「看不懂邏輯」：法務恐出手

加護病房醫師陳志金昨(28)日也在臉書針對此事發表看法，認為「媽媽餵」聲明中點名美商亞培和美強生的奶粉「含糖量高」，似乎可預見被點名的兩家美商奶粉公司法務可能出手。

