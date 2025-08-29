快訊

批破壞環境犯罪有斯文敗類 彭啓明：不分政黨都會重罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
環境部長彭啓明與大學生意見交流。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啓明與大學生意見交流。記者吳淑玲／攝影

環境部今明兩天在台南市巴克禮公園舉辦「守護水環境」夏令營，號召青年世代投入河川守護行列。環境部長彭啓明出席勉勵青年學生成為守護水環境的「下一棒」，把熱情與專業轉化為長期行動，會中也頒頒發「水環境巡守領域楷模」給全國六個得獎巡守隊代表，彭啓明也宣誓政府守護環境決心，對於環境的犯罪不分政黨都會重罰。

彭啓明在交流時間提到，社會關注的廢太陽光電板清理，所有場域都已在8月1日前清完，目前只剩嘉義其中一個泰國廠商的清理速度特別緩慢，環境部已依規定處以累進罰款，從100萬元、200萬元、300萬元到600萬元，並要求其必須在 9月5日前完成清理。

彭啓明強調，依照法規，這些設施與廢棄物屬於業者財產，政府不能逕行處理，必須尊重產權。但若業者拒不清理，環境部將依法介入，不僅開罰，必要時甚至會代為處理，並查扣財產求償，以此次太陽能光電板受損案例為例，政府立場就是重罰。

彭啓明指出，環境犯罪已納入司法體系，由檢察官、警察與環保單位共同組成 「檢警環聯手」機制，定期偵辦案件。環境部立場是「破壞環境就是一種罪」，將以最嚴格標準執法，不分藍綠、不分顏色，一律重罰。

他提到台南市環保局長曾帶他去一處現場稽查，竟發現有業者將光電板下方堆置廢棄零件與垃圾，這種行為未來只要查獲，就會以最高標準處罰。他強調，只有透過嚴格執法，才能杜絕業者心存僥倖。

彭啓明強調，目前環保稽查與檢察官合作日益密切，有一次和檢察官同場出席活動，檢察官提到破壞環境的人有兩類，一類是「斯文敗類」，擁有高學歷是高知識分子，懂化工、懂技術卻鑽漏洞；另一類則是俗稱「環保蟑螂」的不法業者，環境部都將持續強化稽查與懲處。

環境部委託長榮大學河川保育中心辦理「河川本色─水環境守護者聯盟召集令」夏令營，由各地大學生報名，

彭啓明說，守護河川是一場沒有終點的接力賽，需要世代傳承。自2002年成立首支水環境巡守隊以來，全台已發展至511隊、超過1萬3500名志工，展現「全民守護河川」的力量。

今天也頒發「水環境巡守領域楷模」，包括台北市豹山溪水環境巡守隊隊長甘偉文、台南市正新國小蟋蟀少年隊教師陳俊臣、高雄市鳳山北門里長謝秀霞、新竹縣新豐鄉隊長吳傳梴、苗栗縣竹森社區隊員楊招治及花蓮縣生態推展協會理事鄭龍麟，肯定他們多年來在第一線守護河川的付出。

彭啓明強調，水環境保護不是政府單一責任，而是政府、學界、企業、志工與青年共同合作，才能打造「河川會說話、民眾能聽懂」的永續環境。他鼓勵青年學子「今天的選擇將決定明日河川的樣貌」，唯有一棒接一棒，才能讓台灣河川保持清澈與生機。

彭啓明也分享創業的甘苦，鼓勵大學生投入綠色產業、循環經濟及環境稽查等工作，並勇敢提案爭取青年海外百億圓夢基鍵；同時環境部已提送資源循環利用法，希望立法院能盡速審查通過，未來會努力讓廢棄物成為資源，形成產業新契機。

環境部長彭啓明（前排左四）出席在台南市巴克禮公園舉行的「守護水環境」夏令營。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啓明（前排左四）出席在台南市巴克禮公園舉行的「守護水環境」夏令營。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啓明（左）頒獎給「水環境巡守領域楷模」，台南市正新國小蟋蟀少年隊教師陳俊臣與台南市環保局長許仁澤。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啓明（左）頒獎給「水環境巡守領域楷模」，台南市正新國小蟋蟀少年隊教師陳俊臣與台南市環保局長許仁澤。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啓明（左二）勉勵大學生，將學習到的科學素養帶回校園與社區，串聯社團與巡守隊，發揮影響力。記者吳淑玲／攝影
環境部長彭啓明（左二）勉勵大學生，將學習到的科學素養帶回校園與社區，串聯社團與巡守隊，發揮影響力。記者吳淑玲／攝影

