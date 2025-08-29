氣象署：秋颱估1-2個恐襲台 未來一季中南部將進入枯水期、籲節約用水

氣象署29日公布秋季天氣展望，因反聖嬰現象持續發展，預估台灣秋季降雨偏多，颱風活動區域有更靠近台灣的趨勢，可能有1到2個颱風影響台灣，若與東北季風共伴，將帶來較大雨勢。

氣象署氣象預報中心副主任黃樁喜指出，今年7至8月累積雨量達983.3毫米，為1951年來次多，達氣候值的1.6倍；因下雨天數多，日照時間則為333.4小時，為同期次少紀錄。8月太平洋副熱帶高壓增強，除楊柳颱風影響期間外，主要為高溫炎熱、午後有短暫雷陣雨的天氣。整體而言，今年盛夏全台氣溫偏低，雨量偏多。

黃樁喜表示，目前熱帶太平洋海溫呈西暖東冷型態，反聖嬰現象發展趨勢明顯，秋冬發生機率高，冬季及明年春季後逐漸下降，之後恢復正常。統計顯示，反聖嬰年西北太平洋颱風發生次數比正常值少1至2個，但鄰近台灣颱風數量與平均相近。秋颱影響台灣的機率正常，但生成區域更靠近台灣，推估有1至2個颱風可能侵台，且容易伴隨東北季風，帶來顯著降雨。

他分析，秋冬颱風有兩種發展型態，一類往台灣東部北上，另一類往南側通過。由於反聖嬰年西部海溫偏高，颱風多在菲律賓附近生成，轉向北上影響台灣的機率較高。

氣象署指出，9、10月仍是西北太平洋颱風活躍期，預估仍有颱風侵臺的機率。秋季影響臺灣之颱風，若伴隨東北季風之共伴效應會帶來較大雨勢，請民眾須特別注意。

黃樁喜提醒，未來一季台灣中南部在氣候上將逐漸進入枯水期，11月降雨偏少，呼籲民眾節約用水。