遭媽媽餵點名「奶粉含糖量過半」 美強生不排除提告、亞培也發聲明

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
知名母嬰品牌「媽媽餵」拍攝影片指出市售嬰幼兒配方奶，一瓶奶粉有一半一上都是糖，引發網友熱烈討論。本報資料照片
母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量有如可樂、珍奶，後續被衛福部食藥署澄清後，雖道歉但又點名亞培、美強生兩家廠商，1歲以上奶粉每百克含糖量達40、50公克。對此，美強生在官網發布聲明表示，「不排除依法提起民、刑事訴訟」；亞培則透過公關聲明指，所有用於製造亞培產品原料，均通過嚴格品質與食安審查，消費者可安心使用。

亞培說明指出，亞培致力於提供安全且高品質的產品，經科學實證的嬰幼兒配方可為寶寶提供均衡完整的營養與健康支持。目前在市場販售的亞培嬰幼兒配方，同時符合食藥署公布之說明。所有用於製造亞培產品的原料，皆通過嚴格的品質與食品安全審查，消費者敬請安心使用。

美強生則表示，公司堅守品質與安全承諾，確保產品能滿足安全標準與嬰幼兒的營養需求，對於近期相關不實報導，美強生不排除依法提起民、刑事訴訟，並保留追究法律責任之權利。

美強生說明，公司始終堅持母乳為嬰兒最佳營養來源，嬰兒配方是作為母乳不足或無法哺餵時替代且安全的營養提供選擇。所有嬰幼兒配方產品均符合衛生福利部食品藥物管理署的相關規定。配方中的碳水化合物為嬰幼兒必需的營養成分，是身體組織和細胞能量的主要來源，與其他營養素共同支持寶寶身體的發育與成長。

另，不具名台灣毒物專家說明，經換算後，得出每100毫升奶粉含糖量5%，依照品牌「每100克含糖40至50克」說法，根本是「直接吃奶粉」才有可能，完全忽略奶粉不是直接拿來吃，而是需要經過沖泡稀釋，才會提供給嬰幼兒食用，整份道歉聲明，看似要反擊、為自身辯駁，把矛頭轉向1歲以上奶粉，實則讓人有種「不認真讀書之感」，邏輯根本不通順。

亞培 嬰兒 母乳 含糖量 媽媽餵

