簡文秀高歌祝福郭博州創作個展 「清風幽徑為知音」9/6開幕
在公共場合或記者會上，聲樂家簡文秀多次談到臺灣需要更多藝術家，若有機會，簡文秀都會為以她最誠摯的歌聲幫襯這些藝術家，感佩他們對藝術的堅持與耕耘！藝術家郭博州將於9月6日(周六)下午3點在大院子展覽館(台北市大安區和平東路一段248巷10號)舉辦「清風幽徑為知音」郭博州創作個展開幕式，簡文秀將於現場帶來祝福，掀起音樂與繪畫交織的藝術火花。
身為郭博州好友的簡文秀表示，許多畫家往往從水墨畫或水彩畫入門，轉向抽象創作，是需要更深厚的底蘊、勇氣及才情。郭博州這次個展呈現疫情後的創作轉折，從「生命風景的流動」出發，融合東方山水與西方抽象，傳統跟現代精神，展出70餘幅作品，包含「疫情前傳」、「早春行旅」、「富貴逢時」、「金韻荷風」與「狂草」等系列，畫風大膽鮮明，自成一格，深刻地展現他對生命、自由與自然的關懷。
郭博州生長自台南西港，畢業於國立臺灣師範大學美術學系，又遠赴紐約市立大學攻讀藝術碩士，取得學位後回到故鄉台灣投入藝術教育，任教於國立臺北教育大學並擔任北師美術館館長，其畫作為國立臺灣美術館、臺北市立美術館、臺北醫學大學、奇美博物館、中央研究院、德國文化中心等處典藏。
這次展覽自9月2日至30日在大院子展覽館展出，簡文秀在這邊特別邀請民眾們來觀賞，親身感受郭博州作品中的藝術魅力，並給予藝術家最溫暖的肯定與鼓舞。
