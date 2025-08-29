中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

台中一名超商女店長去年11、12月在店裡消費共中獎7張統一發票、獎金共3000元，昨突然收到國稅局來函要求她到場說明，她傻眼表示「我是店長，每天都在店裡消費」，還決定穿制服去說明。引起網友熱議「太擾民」、「中3000會動搖國本」；中區國稅局說明，依職權請中獎人說明、釐清，若符合規定，會發獎金。

中區國稅局銷售稅組長簡時棻說明，統一發票對獎是民眾的小確幸，發票張數越多，中獎機率雖然越高，但這裡要特別說明的是，發票的取得須符合統一發票給獎辦法第15條第2項的規定。

簡時棻指出，如果消費者是以不合常規的交易或付款的方式，沒有正當的理由，取得當期大量小額統一發票，原則上是不予給獎的。國稅局針對這些態樣，都會依職權請中獎人說明、釐清，若當事人說明後符合規定，國稅局還是會發給中獎獎金的。

這名女店長昨在Threads發文表示，「今天收到一封信，請我去說明為什麼在超商中那麼多發票」，她貼出信件內容，指去年11、12月間統一發票於台中某便利超商消費有7張中獎，金額共計3000元，為釐清交易實情，請攜帶身分證、印章、信函及該期間消費資料到所說明。

貼文曝光立刻引起熱烈討論，許多網友直喊太誇張，「太擾民」、「中3000，會動搖國本」、「中太多要被約談，我們一整年都沒中的，能不能發函約談財政部前來說明？」「國稅局對逃稅的慣老闆不抓，查這個3000元的」、「這世界徹底瘋了，那2年連續中汽車的人要不要出來說明一下」

也釣出不少網友也有類似經歷，PO文分享，「小孩大學在學校裡的超商打工，每天三餐、飲料都買店裡的，也因為中太多張發票被通知到場說明」、「我也遇過，最後發Email和打電話就解決了，人沒有到場，太麻煩了，有夠擾民。」