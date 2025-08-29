醫護比家屬還急 醫撰書解心肌梗塞的分秒必爭

快訊

中央社／ 台北29日電

心肌梗塞是「不能等的病」，一旦發生，每一分秒的猶豫，都可能讓心跳漸漸遠去。但是一線醫師觀察，病情發生時，常是「醫護比家屬還急」，因此撰書期盼縮短理解的距離。

為了讓更多民眾認識心肌梗塞的危險，馬偕醫院心臟血管中心主任蔡瑞鵬與資深主治醫師顏志軒聯合撰寫「你的心，分秒必爭：心臟科醫師教你的事」，以醫者視角呈現搶救現場的抉擇與壓力，提供實用的判讀知識與臨床思維，期待縮短醫病間理解的距離，今天舉辦新書發表記者會。

蔡瑞鵬在會中分享，急性心肌梗塞是不能等的病，就像「產婦突然破水」，來得又急又快，且每一分秒過去，心臟的肌肉就慢慢壞死，等不及檢查，也無法觀望，這種危急程度往往是「醫護人員比家屬還急」。自己在醫療現場常看到，家屬不能理解醫護人員在急甚麼，醫護卻深怕在家屬連絡與考慮的時候，遺憾就隨之而來。

蔡瑞鵬說，寫這本書就是想縮短認知差距，告訴民眾「有一種病，真的很急，急到必須立刻做處置，才有可能達到最好的效果」，也讓民眾知道，醫護雖然很急，但是絕對不是隨便處理。

顏志軒表示，心臟疾病發生時，無法「慢工出細活」，一切都要講求「快狠準」。有名患糖尿病的65歲女性，曾忍痛忍了整整3天，直到已經開始喘，才在家人陪伴下就醫。到醫院時，她不僅血糖極高，心電圖也明顯異常，即使緊急貫通血管，仍因心肌梗塞時間過長、心肌明顯壞死，發生「心室中膈缺損」，幸經手術復原。

衛生福利部長邱泰源在發表會致詞表示，心臟疾病已連年高居國人10大死因之列，其中急性冠心症（心肌梗塞）更是來勢洶洶，致死率極高，相當需要重視。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚說，在搶救千鈞一髮的危急時刻，心電圖是很重要的參考依據，如何快速、準確判斷，是搶救生命的重要關鍵，也是急診醫師與心臟科團隊的專業展現。

新北市醫師公會理事長顏鴻順表示，此書由兩名資深心臟內科醫師，透過100個案例說明心肌梗塞危急時刻的判斷與治療經驗，對於臨床工作者，更是一本極具參考價值的教材。

