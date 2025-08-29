媽媽餵聲明「1歲以上奶粉5成是糖」 專家看不下去嗆：直接吃奶粉？

母嬰品牌「媽媽餵」日前發布影音稱嬰兒配方奶有如可樂、珍奶等含糖飲料，衛福部食藥署昨澄清，嬰兒配方奶與母乳乳糖含量無異。媽媽餵雖發表聲明道歉，但又點名亞培、美強生兩家品牌，「一歲以後奶粉100公克有40至50公克都是糖」。不具名台灣毒物專家看不下去，向本報表示，以媽媽餵貼出的品牌奶粉計算，經調製後含糖量也只有5%，「難道他們都直接吃奶粉？」

這名毒物專家指出，以沖泡濃度每1匙30毫升計算，每100毫升需要3.3匙，每湯匙奶粉重量約4.6公克，因此換算每100毫升約需要15.3公克奶粉，以不同品牌，每100公克奶粉，包含糖在內的碳水含量為50至60克計算，可得出，「經沖泡後，每100毫升奶粉約含有7.7至9.2公克碳水」，而一般母乳每100毫升含有6.5至7.5公克乳糖，2者差距不大。

毒物專家表示，經換算後，得出每100毫升奶粉含糖量5%，依照品牌「每100克含糖40至50克」說法，根本是「直接吃奶粉」才有可能，完全忽略奶粉不是直接拿來吃，而是需要經過沖泡稀釋，才會提供給嬰幼兒食用，整份道歉聲明，看似要反擊、為自身辯駁，把矛頭轉向1歲以上奶粉，實則讓人有種「不認真讀書之感」，邏輯根本不通順。

針對媽媽餵一案，食藥署昨指出，母嬰品牌在網路上發布短影音，稱「嬰兒奶粉一半以上是糖，因為很甜可能導致過動」，已涉違反「食安法」第46條之1，散播有關食品安全謠言或不實資訊，食藥署今天已通報Meta公司處理。依食安法該條文規定，如不實訊息足以損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣1百萬元以下罰金。

另外，衛福部次長林靜儀今天在臉書發聲。她寫道，「願意生育都是寶、全面支持最重要、孩子吃飽媽睡好、怎麼哺餵都很好」，並在留言處痛批，「真的沒有必要用錯誤資訊，恐嚇辛苦的媽媽們」，並回應網友針對如何開罰的提問，指可依食安法第46條規定，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。