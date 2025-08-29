快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

媽媽餵聲明「1歲以上奶粉5成是糖」 專家看不下去嗆：直接吃奶粉？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
知名母嬰品牌「媽媽餵」拍攝影片指出市售嬰幼兒配方奶，一瓶奶粉有一半一上都是糖，引發網友熱烈討論。示意圖。美聯社
知名母嬰品牌「媽媽餵」拍攝影片指出市售嬰幼兒配方奶，一瓶奶粉有一半一上都是糖，引發網友熱烈討論。示意圖。美聯社

母嬰品牌媽媽餵」日前發布影音稱嬰兒配方奶有如可樂、珍奶等含糖飲料，衛福部食藥署昨澄清，嬰兒配方奶與母乳乳糖含量無異。媽媽餵雖發表聲明道歉，但又點名亞培、美強生兩家品牌，「一歲以後奶粉100公克有40至50公克都是糖」。不具名台灣毒物專家看不下去，向本報表示，以媽媽餵貼出的品牌奶粉計算，經調製後含糖量也只有5%，「難道他們都直接吃奶粉？」

這名毒物專家指出，以沖泡濃度每1匙30毫升計算，每100毫升需要3.3匙，每湯匙奶粉重量約4.6公克，因此換算每100毫升約需要15.3公克奶粉，以不同品牌，每100公克奶粉，包含糖在內的碳水含量為50至60克計算，可得出，「經沖泡後，每100毫升奶粉約含有7.7至9.2公克碳水」，而一般母乳每100毫升含有6.5至7.5公克乳糖，2者差距不大。

毒物專家表示，經換算後，得出每100毫升奶粉含糖量5%，依照品牌「每100克含糖40至50克」說法，根本是「直接吃奶粉」才有可能，完全忽略奶粉不是直接拿來吃，而是需要經過沖泡稀釋，才會提供給嬰幼兒食用，整份道歉聲明，看似要反擊、為自身辯駁，把矛頭轉向1歲以上奶粉，實則讓人有種「不認真讀書之感」，邏輯根本不通順。

針對媽媽餵一案，食藥署昨指出，母嬰品牌在網路上發布短影音，稱「嬰兒奶粉一半以上是糖，因為很甜可能導致過動」，已涉違反「食安法」第46條之1，散播有關食品安全謠言或不實資訊，食藥署今天已通報Meta公司處理。依食安法該條文規定，如不實訊息足以損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣1百萬元以下罰金。

另外，衛福部次長林靜儀今天在臉書發聲。她寫道，「願意生育都是寶、全面支持最重要、孩子吃飽媽睡好、怎麼哺餵都很好」，並在留言處痛批，「真的沒有必要用錯誤資訊，恐嚇辛苦的媽媽們」，並回應網友針對如何開罰的提問，指可依食安法第46條規定，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

品牌 媽媽餵 食藥署

媽媽餵發聲明道歉又引戰火 醫師直言「看不懂邏輯」：法務恐出手

加護病房醫師陳志金昨(28)日也在臉書針對此事發表看法，認為「媽媽餵」聲明中點名美商亞培和美強生的奶粉「含糖量高」，似乎可預見被點名的兩家美商奶粉公司法務可能出手。

一般人上完大號都會先用衛生紙擦拭乾淨，若使用不對的衛生紙，對健康也會造成影響。大腸直腸外科陳威智醫師在臉書提醒，如果選錯衛生紙的話，最嚴重可能會發炎、長痔瘡，因此他提出選擇衛生紙的3個基本條件，教大家可以擦得乾淨又能維護健康。

「系統忙碌中，請稍後重新操作...」不少民眾在今(29)日凌晨時於高鐵搶票，都會看到系統介面跑出這行字，讓人氣結，直呼高鐵將即將來到的三大連假座位同時開賣，「到底是在開什麼玩笑？」、「是哪個沒買過票的高官決定的方法？」直呼今日凌晨在高鐵官網搶票堪比搶演唱會門票那樣難。

