影／高雄登革熱疫情境外移入今新增1例 本土+0

高雄市鼓山區本土登革熱疫情累計8例，今未新增個案。不過新增1例境外移入確診個案，為30多歲本國籍長住越南女性，26日返抵國門後因身體不適就醫篩檢，今天確診PCR陽性第二型，收治住院中。

衛生局表示，該女子21日在越南當地出現頭痛、發燒及肌肉痛等症狀，從桃園入境返抵國門，隔天在台北就醫採檢NSI快篩陽性，當晚返回高雄，今天確定PCR陽性第二型確診，境外移入目前累計共14例。

由於個案返回高雄確診前，仍外出至公共場所活動及用餐，加上已有本土群聚疫情，增加病毒傳播風險，防疫團隊連日動員執行地毯式孳生源檢查、噴藥滅蚊及環境整頓，5天共計緊急防治2027戶、查獲882個積水容器，其中254個已孳生病媒蚊幼蟲，另捕獲72隻斑蚊。

衛生局表示，鼓山區本土登革熱家庭及社區群聚疫情，今未新增個案，累計維持8例，因當地為舊部落，空屋多、廢棄物堆積嚴重，區公所、清潔隊及里辦公處聯合動員執行環境整頓，清除41處髒亂點，累計廢棄物達10.4噸。

衛生局指出，群聚疫情前4例檢體病毒基因定序比對，與今年越南境外移入個案病毒株相同，且今日新增境外移入個案也是第二型，顯見入境感染民眾未就醫或未通報，加上當地病媒蚊指數高，就會增加病毒藉病媒蚊擴散風險。