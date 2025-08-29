快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市府防疫團隊連日動員執行地毯式孳生源檢查、噴藥滅蚊及環境整頓。圖／衛生局提供
高雄市鼓山區本土登革熱疫情累計8例，今未新增個案。不過新增1例境外移入確診個案，為30多歲本國籍長住越南女性，26日返抵國門後因身體不適就醫篩檢，今天確診PCR陽性第二型，收治住院中。

衛生局表示，該女子21日在越南當地出現頭痛、發燒及肌肉痛等症狀，從桃園入境返抵國門，隔天在台北就醫採檢NSI快篩陽性，當晚返回高雄，今天確定PCR陽性第二型確診，境外移入目前累計共14例。

由於個案返回高雄確診前，仍外出至公共場所活動及用餐，加上已有本土群聚疫情，增加病毒傳播風險，防疫團隊連日動員執行地毯式孳生源檢查、噴藥滅蚊及環境整頓，5天共計緊急防治2027戶、查獲882個積水容器，其中254個已孳生病媒蚊幼蟲，另捕獲72隻斑蚊。

衛生局表示，鼓山區本土登革熱家庭及社區群聚疫情，今未新增個案，累計維持8例，因當地為舊部落，空屋多、廢棄物堆積嚴重，區公所、清潔隊及里辦公處聯合動員執行環境整頓，清除41處髒亂點，累計廢棄物達10.4噸。

衛生局指出，群聚疫情前4例檢體病毒基因定序比對，與今年越南境外移入個案病毒株相同，且今日新增境外移入個案也是第二型，顯見入境感染民眾未就醫或未通報，加上當地病媒蚊指數高，就會增加病毒藉病媒蚊擴散風險。

衛生局籲民眾旅遊返國2周內若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請停止上班上課並速就醫、驗快篩，及早通報以利防治。

疫情 衛生局 病媒蚊

相關新聞

媽媽餵發聲明道歉又引戰火 醫師直言「看不懂邏輯」：法務恐出手

加護病房醫師陳志金昨(28)日也在臉書針對此事發表看法，認為「媽媽餵」聲明中點名美商亞培和美強生的奶粉「含糖量高」，似乎可預見被點名的兩家美商奶粉公司法務可能出手。

用錯衛生紙恐致痔瘡！ 醫師揭3大選紙原則：給屁屁精緻呵護

一般人上完大號都會先用衛生紙擦拭乾淨，若使用不對的衛生紙，對健康也會造成影響。大腸直腸外科陳威智醫師在臉書提醒，如果選錯衛生紙的話，最嚴重可能會發炎、長痔瘡，因此他提出選擇衛生紙的3個基本條件，教大家可以擦得乾淨又能維護健康。

「系統忙碌中」高鐵同步賣3大連假 有人氣炸、有人喊順：以為大家都出國了

「系統忙碌中，請稍後重新操作...」不少民眾在今(29)日凌晨時於高鐵搶票，都會看到系統介面跑出這行字，讓人氣結，直呼高鐵將即將來到的三大連假座位同時開賣，「到底是在開什麼玩笑？」、「是哪個沒買過票的高官決定的方法？」直呼今日凌晨在高鐵官網搶票堪比搶演唱會門票那樣難。

媽媽餵聲明「1歲以上奶粉5成是糖」 專家看不下去嗆：直接吃奶粉？

母嬰品牌「媽媽餵」日前發布影音稱嬰兒配方奶有如可樂、珍奶等含糖飲料，衛福部食藥署昨澄清，嬰兒配方奶與母乳乳糖含量無異。媽...

泌乳師4度上門無果…她崩潰「根本忙不過來」 新手媽媽狂點頭

母嬰品牌「媽媽餵」近日將嬰兒配方奶比喻成可樂、珍奶等高含糖飲料，強調長期攝取恐造成未來過動等症狀，事件引發外界撻伐。對此，網紅凡槿呼籲「嘴長在別人身上，請妳珍惜自己」。

影／高雄登革熱疫情境外移入今新增1例 本土+0

高雄市鼓山區本土登革熱疫情累計8例，今未新增個案。不過新增1例境外移入確診個案，為30多歲本國籍長住越南女性，26日返抵...

