衛福部九月9項新制上路 癌友凍卵補助、HPV國中男生免費打

衛福部今日公佈9項新制，涵蓋癌友生育保存補助、HPV疫苗公費擴大接種，以及健保新增與修訂醫療給付範圍等，將在9月上路，受惠人數預估超過10萬人，支出預估在3至5億元。

國健署推出「醫療性生育保存補助試辦方案」，對18至40歲的乳癌與血液癌患者，提供2次卵子或精子保存補助，最高補助金額分別為7萬元與8000元，在9月至12月期間預計200名癌友受惠，全年推估600名癌友受惠。另，HPV公費疫苗接種對象擴大至國中男生，新增11萬人受惠，加上原有的女生10.3萬人，全年共21.3萬人可免費施打。

健保署修訂「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，新增29項診療項目，並同步調整藥品給付規定，包括血脂調節劑 PCSK9 單株抗體（Repatha、Praluent）、晚期胃腸道基質瘤用藥 Qinlock、骨髓性白血病用藥Scemblix、多發性骨髓瘤用藥Darzalex，以及抗生素眼藥水Xinclame 等，減輕病患經濟負擔。

健保署藥品組組長黃育文說，含ripretinib成分的期樂錠（Qinlock）提供晚期胃腸道基質瘤（GIST） 患者治療新選擇，預估治療人數第1至5年86至77人，預估藥費在5400萬至6000萬元。現在雖然晚期胃腸道基質瘤有藥物選擇，但是對患者病情控制不容易，容易產生抗藥性。

含asciminib成分的欣覓力（Asciminib）則是用在曾接受兩種以上的酪胺酸激酶抑制劑治療，但治療無效的慢性期費城染色體陽性慢性骨髓性白血病。黃育文表示，雖然患者數量不多，近五年預估僅有46至79人，每年預估藥費約5600萬元至9600萬元。

自體幹細胞移植的新診斷多發性骨髓瘤的治療要用必須疊加，黃育文說，健保將給付含daratumumab 成分的達雷木單抗（Darzalex），在新診斷自體移植的多發性骨髓瘤病，預估55至106人受惠，藥費約300萬至5800萬元。另，含moxifloxacin成分的欣克炎眼藥水為抗生素眼藥水，對革蘭氏陽性細菌具較佳的抗菌能力，具有實際臨床需求；估年度使用量第1年至第5年約5.8萬瓶至12.9萬瓶，預估藥費約782萬元至866萬元。

另，食藥署自9月1日起，先行實施「具結先行放行」查驗制度，讓進口食品與相關產品可在保證金制度下快速放行，其餘115年1月起全面實施；新制納入「文件補正期限」、「保證金循環使用」、「電子送達通知」三大便民措施，提升邊境通關效率。