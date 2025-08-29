吸入含孢子塵土感染⋯球黴菌患者多無症狀 71歲個案併發敗血性休克逝

台大醫院發現，2020年至今球黴菌個案數攀升，已累計高達13例，2000至2020年間則只有1例個案。衛福部疾管署副署長羅一鈞說，國內累計個案數約20例，球黴菌感染可能致死，該署近期回顧文獻，2005年一名71歲男性，至美國加州旅行返台後，出現嚴重咳嗽、盜汗症狀，且體重減輕10公斤，在醫院確診球黴菌感染，最終死於敗血性休克。

羅一鈞說，前述高齡男子，曾到加州「中央谷地」旅行，該地區是球黴菌好發地，在美國旅行5個月後，回台開始出現症狀，並在住院時併發嚴重肺炎及腦膜炎，最終因呼吸衰竭，加上敗血性休克病逝。該個案無慢性病史，研判死亡原因包括延後治療，與年紀較長。

另一球黴菌重症個案為2011年發表，旅居美國51歲男子。羅一鈞表示，該個案長年居住加州，回台就醫前半個月開始出現發燒、咳嗽、皮膚紅疹症狀，在台灣住院後發生嚴重肺炎，併發呼吸衰竭及敗血性休克，在加護病房插管治療7天，個案年紀輕且有腦中風病史，但積極治療後，仍順利拔管，併康復出院。

羅一鈞表示，回顧文獻8例球黴菌個案，均為美國境外移入，且多數都是輕症，根據美國官方統計，每年通報約2萬例球黴菌感染個案，平均約造成2百個案死亡，致死率約1%；國內過去並無檢測機制，本次經台大醫院通報後，除在今天發布醫界通函，也將建立檢測機制，掌握境外移入趨勢。球黴菌個案若為輕症，可使用口服藥物治療，不必使用侵入性治療方式。

台大醫院感染科主治醫師胡婉妍表示，球黴菌個案多數沒有症狀也未就醫，多數病人是吸入含有球黴菌孢子的塵土而被感染，但靠自身免疫力可自行痊癒，僅少部分病人會出現類似感冒的症狀，且球黴菌感染不會人傳人，無本土個案。因症狀特異性不高，主要需靠醫師詢問旅遊史，判斷罹病可能性，決定是否治療取決於病人免疫力，免疫力差、年紀大、孕婦等脆弱族群，須接受藥物治療。

台大醫院病理部主治醫師謝明書表示，球黴菌感染病人大多症狀輕微、不易發現，多在健康檢查或因其他疾病接受電腦斷層檢測時意外發現，常被當成疑似肺癌，以手術切除；其實，球黴菌診斷並不困難，多數患者肺部結節呈現特殊黃色圓球狀，在顯微鏡下不需染色，以低倍率觀察就能看見球狀孢子結構，若以高倍率查看，則可看到一顆孢子包裹多顆小孢子的「產孢結構」。