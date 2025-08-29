快訊

急性心肌梗塞如「產婦破水」 醫護比家屬還急、籲急救不能等

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕醫院今舉辦新書《你的心，分秒必爭：心臟科醫師教你的事》發表會。記者李青縈／攝影
馬偕醫院今舉辦新書《你的心，分秒必爭：心臟科醫師教你的事》發表會。記者李青縈／攝影

急性心肌梗塞就像「產婦突然破水」來得又急又快，馬偕醫院心臟血管中心醫師蔡瑞鵬、顏志軒，聯合撰寫新書《你的心，分秒必爭》，由於事發時常常醫護比家屬還急，希望縮短醫病之間認知差距，也減少遺憾發生。

馬偕醫院今舉辦新書《你的心，分秒必爭：心臟科醫師教你的事》發表會，邀請衛福部長邱泰源、新北市醫師公會理事長顏鴻順，以及馬偕醫院院長張文瀚等皆出席。邱泰源說，此書集結急重症醫療人員的經驗，不只分享給醫事人員，也分享給民眾。

顏志軒說，曾經有一名60多歲男性餐敘時喝紅酒突然倒下，現場急救、EMT人員到場插管後送醫，急診心電圖顯示ST段上升，立即啟動心導管治療，打通左前降支血管，病人恢復良好。然而，另外一名60多歲女性，心電圖也是顯示ST段上升，雖血管打通，但因為太晚就醫，心臟已壞死，造成心室中隔缺損。

馬偕醫院院長張文瀚表示，自己是急診出生，急診工作時常面對猝死病人，心電圖雖是常用工具，但是很多心電圖不典型，難以發現問題，本書協助第一線醫師更快速精準判讀心電圖、及時給予病患正確處置。他也感謝林芳郁、邱文達、薛瑞元、邱泰源等部長重視緊急醫療，持續發展。

蔡瑞鹏說，發生急性冠心症時，心導管治療是最優先的治療選項，但常見家屬在溝通上延遲，影響治療預後成效。顏志軒補充，心臟疾病發生講求快狠準，並非追求慢工出細活，希望分講臨床經驗，在面對危機下為病人爭取黃金救治時間。

另外，臨床上最常被問到的就是「要不要裝塗藥支架？」蔡瑞鹏說，藥物塗層支架發生再狹窄的機率比一般金屬支架小，因此被用來治療許多較為複雜的病灶。為減少血栓風險，必須同時給予雙重抗血小板治療，一般金屬支架應至少併用一個月，藥物塗層支架如果沒有出血的風險的話，建議最好合併使用一年。

醫師 邱泰源 馬偕醫院

