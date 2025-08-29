快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

台中校園午餐稽查曝！彰化永珍食品「古早味大餅」違規挨罰3萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查人員針對生鮮豬肉檢測萊克多巴胺殘留情形。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查人員針對生鮮豬肉檢測萊克多巴胺殘留情形。圖／台中市食安處提供

台中市食品藥物安全處今公布今年2月至6月抽驗216家次、376件校園午餐食材與午餐成品結果，僅1件彰化縣永珍食品行的「古早味大餅」違規使用食品添加物，經移送彰化縣衛生局裁處罰3萬元，食安處強調對於不法行為「絕不寬貸」。

食安處說明，中市府重視校園午餐安全，為維護台中市學童飲食安全，台中市食品藥物安全處攜手教育局、農業局跨局處合作，啟動校園午餐聯合稽查及抽驗專案。

食安處表示，市府從學校午餐「製備場所管理」與「食材品質監督」雙管齊下，每學期全面稽查137家學校自設廚房、21家團膳工廠及13家食材供應商，查核人員健康管理、環境清潔、食材來源、烹調及配送溫度等項目，結果均符合規定。另對風險較高業者導入產學合作，由專家學者與稽查人員聯合輔導、提出改善建議並持續追蹤。

食安處說明，抽驗採二階段機制，第一階段針對校園廚房及團膳工廠的午餐成品及加工品檢驗微生物與食品添加物等；第二階段依前期數據，鎖定風險項目加強檢驗。

此次共抽驗190件校園午餐成品、144件加工品及42件生鮮豬肉，其中1件「古早味大餅」檢出違規添加物，已移送來源廠商彰化縣永珍食品行，由彰化縣衛生局裁處3萬元。

食安處說明，開學在即，今與教育局、農業局共同舉辦校園午餐業者座談會，邀集28家團膳及食材供應業者參與，並持續不定期聯合稽查及抽驗，維護學童及市民健康權益。最新校園午餐稽查與抽驗成果，公布於「台中食藥安智慧雲—食安GIS專區」，方便家長與民眾即時查詢。

台中市食安處稽查人員抽驗午餐成品。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查人員抽驗午餐成品。圖／台中市食安處提供

食安 校園

延伸閱讀

彰化9/3起大停水最長39小時 台水公布46處供水站免費取水　

快開學了！彰化還有8名代理教師缺額 教師團體指出難聘足主因

網傳彰化敬老金3千元 社會處：弱勢長者可領到9千

校園毒品檢驗耗時憂有輔導空窗期 新北教局：有狀況就介入

相關新聞

媽媽餵發聲明道歉又引戰火 醫師直言「看不懂邏輯」：法務恐出手

加護病房醫師陳志金昨(28)日也在臉書針對此事發表看法，認為「媽媽餵」聲明中點名美商亞培和美強生的奶粉「含糖量高」，似乎可預見被點名的兩家美商奶粉公司法務可能出手。

用錯衛生紙恐致痔瘡！ 醫師揭3大選紙原則：給屁屁精緻呵護

一般人上完大號都會先用衛生紙擦拭乾淨，若使用不對的衛生紙，對健康也會造成影響。大腸直腸外科陳威智醫師在臉書提醒，如果選錯衛生紙的話，最嚴重可能會發炎、長痔瘡，因此他提出選擇衛生紙的3個基本條件，教大家可以擦得乾淨又能維護健康。

「系統忙碌中」高鐵同步賣3大連假 有人氣炸、有人喊順：以為大家都出國了

「系統忙碌中，請稍後重新操作...」不少民眾在今(29)日凌晨時於高鐵搶票，都會看到系統介面跑出這行字，讓人氣結，直呼高鐵將即將來到的三大連假座位同時開賣，「到底是在開什麼玩笑？」、「是哪個沒買過票的高官決定的方法？」直呼今日凌晨在高鐵官網搶票堪比搶演唱會門票那樣難。

媽媽餵聲明「1歲以上奶粉5成是糖」 專家看不下去嗆：直接吃奶粉？

母嬰品牌「媽媽餵」日前發布影音稱嬰兒配方奶有如可樂、珍奶等含糖飲料，衛福部食藥署昨澄清，嬰兒配方奶與母乳乳糖含量無異。媽...

泌乳師4度上門無果…她崩潰「根本忙不過來」 新手媽媽狂點頭

母嬰品牌「媽媽餵」近日將嬰兒配方奶比喻成可樂、珍奶等高含糖飲料，強調長期攝取恐造成未來過動等症狀，事件引發外界撻伐。對此，網紅凡槿呼籲「嘴長在別人身上，請妳珍惜自己」。

影／高雄登革熱疫情境外移入今新增1例 本土+0

高雄市鼓山區本土登革熱疫情累計8例，今未新增個案。不過新增1例境外移入確診個案，為30多歲本國籍長住越南女性，26日返抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。