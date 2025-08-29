台中校園午餐稽查曝！彰化永珍食品「古早味大餅」違規挨罰3萬元
台中市食品藥物安全處今公布今年2月至6月抽驗216家次、376件校園午餐食材與午餐成品結果，僅1件彰化縣永珍食品行的「古早味大餅」違規使用食品添加物，經移送彰化縣衛生局裁處罰3萬元，食安處強調對於不法行為「絕不寬貸」。
食安處說明，中市府重視校園午餐安全，為維護台中市學童飲食安全，台中市食品藥物安全處攜手教育局、農業局跨局處合作，啟動校園午餐聯合稽查及抽驗專案。
食安處表示，市府從學校午餐「製備場所管理」與「食材品質監督」雙管齊下，每學期全面稽查137家學校自設廚房、21家團膳工廠及13家食材供應商，查核人員健康管理、環境清潔、食材來源、烹調及配送溫度等項目，結果均符合規定。另對風險較高業者導入產學合作，由專家學者與稽查人員聯合輔導、提出改善建議並持續追蹤。
食安處說明，抽驗採二階段機制，第一階段針對校園廚房及團膳工廠的午餐成品及加工品檢驗微生物與食品添加物等；第二階段依前期數據，鎖定風險項目加強檢驗。
此次共抽驗190件校園午餐成品、144件加工品及42件生鮮豬肉，其中1件「古早味大餅」檢出違規添加物，已移送來源廠商彰化縣永珍食品行，由彰化縣衛生局裁處3萬元。
食安處說明，開學在即，今與教育局、農業局共同舉辦校園午餐業者座談會，邀集28家團膳及食材供應業者參與，並持續不定期聯合稽查及抽驗，維護學童及市民健康權益。最新校園午餐稽查與抽驗成果，公布於「台中食藥安智慧雲—食安GIS專區」，方便家長與民眾即時查詢。
