泌乳師4度上門無果…她崩潰「根本忙不過來」 新手媽媽狂點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅凡槿在臉書呼籲新手媽媽，放下親餵執著天下太平。 示意圖／ingimage
網紅凡槿在臉書呼籲新手媽媽，放下親餵執著天下太平。 示意圖／ingimage

母嬰品牌「媽媽餵」近日將嬰兒配方奶比喻成可樂、珍奶等高含糖飲料，強調長期攝取恐造成未來過動等症狀，事件引發外界撻伐。對此，網紅凡槿呼籲「嘴長在別人身上，請妳珍惜自己」。

網紅凡槿在臉書「凡槿（廣告小妹）」發文表示「大家都在談母乳，講一下我的視角」。凡槿透露，孩子小聰從出生起就是全配方奶，雖然曾有擠奶也有嘗試過親餵，乳盾也用了「但母乳這種東西和數學一樣，沒有就是沒有」。

她補充，當時和先生輪流照顧新生兒，沒有月嫂、沒有幫手，擠奶需要定時但他們根本忙不過來，坦言當時光是泌乳師就上門四次，也看得出對方有點絕望。後來她果斷決定不擠奶，從此天下太平。

凡槿感嘆「若我當初盲目堅持，會每日陷入憤恨的情緒裡」。直言誰都知道母乳更好，還每天瞧著媽媽群組裡，跟自己一樣的新手媽媽在討論親餵，不過她也強調「It is what it is.只能放下」。提醒大家嘴長在別人身上，所以媽媽一定要珍惜自己。

貼文曝光後許多網友狂點頭「沒事，有母乳很好，配方奶也不錯，主要是媽媽開心才會有開朗的寶寶」、「這種事真的就是讓想餵的人去餵，我算幸運還擠的出來，但不得不說孩子胃口太好，配方奶真的是救了我」、「配方奶也很好啊，而且喝奶也就幾個月而已」、「母乳不見得營養了，有就有，沒有也很好」、「過來人經驗，寧願一開始就沒有也不要有了還不能自己做決定」。

母乳 嬰兒

