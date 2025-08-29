快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

七夕情人節浪漫一下 桃園衛生局提醒防這些護措施不能少

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局提醒七夕情人節要幸福，安全措施不能少。圖／衛生局提供
桃園市衛生局提醒七夕情人節要幸福，安全措施不能少。圖／衛生局提供

今天七夕情人節，桃園衛生局提醒，民眾慶祝浪漫時刻，也要注重自身與伴侶的健康安全，正確的性行為知識與防護措施，是保護彼此的最佳方式，讓愛情更加長久且安心。

衛生局為讓民眾更安心掌握自身健康狀況，與多元性別健康社區服務中心GisneyLand桃園部屋，合作推動1對1免費愛滋及梅毒匿名篩檢諮詢服務，鼓勵有需要的民眾定期接受篩檢，匿名篩檢不需提供個人資料，能夠保障受檢者隱私。此外，衛福部桃園醫院、林口長庚、敏盛、部桃新屋分院、中壢天晟醫院及楊梅天成醫院也提供匿名愛滋篩檢服務，有需求的民眾可至各醫療院所官網查詢或撥打GisneyLand桃園部屋專線0909741069諮詢。

衛生局說明，除了定期篩檢，愛滋預防性投藥（PrEP）也是目前廣泛應用於高風險行為者預防策略，PrEP是一種預防愛滋感染的藥物，只要在有感染風險的情況下持續服用，能大幅降低感染機率，例如有多重性伴侶、未持續使用安全套者以及性工作者等。提醒PrEP並非萬能，仍需搭配安全套以防其他性病感染，用PrEP前須經醫師評估並定期追蹤檢查，確保藥物使用安全與效果。

衛生局呼籲，七夕是愛情的慶典，更是提醒我們關注健康與安全的時刻民眾如有風險行為應落實個人保護，正確地使用保險套及潤滑液，別讓性傳染病趁虛而入。如有相關疑問，可洽詢桃園市防疫專線0800033355，或疾管署專線1922。

愛滋 桃園 衛生局

延伸閱讀

影／七夕屏警推反詐影片 BL劇情網友驚呼「也太腐！」

邱勝翊七夕推新歌「Love You So Bad」 挑戰饒舌風格親填詞告白

孫安佐舊愛掀家醜！狄鶯氣炸喊告 七夕情人節再發聲

傳秘戀小8歲林秉聖！蔡尚樺七夕首發聲

相關新聞

媽媽餵發聲明道歉又引戰火 醫師直言「看不懂邏輯」：法務恐出手

加護病房醫師陳志金昨(28)日也在臉書針對此事發表看法，認為「媽媽餵」聲明中點名美商亞培和美強生的奶粉「含糖量高」，似乎可預見被點名的兩家美商奶粉公司法務可能出手。

用錯衛生紙恐致痔瘡！ 醫師揭3大選紙原則：給屁屁精緻呵護

一般人上完大號都會先用衛生紙擦拭乾淨，若使用不對的衛生紙，對健康也會造成影響。大腸直腸外科陳威智醫師在臉書提醒，如果選錯衛生紙的話，最嚴重可能會發炎、長痔瘡，因此他提出選擇衛生紙的3個基本條件，教大家可以擦得乾淨又能維護健康。

「系統忙碌中」高鐵同步賣3大連假 有人氣炸、有人喊順：以為大家都出國了

「系統忙碌中，請稍後重新操作...」不少民眾在今(29)日凌晨時於高鐵搶票，都會看到系統介面跑出這行字，讓人氣結，直呼高鐵將即將來到的三大連假座位同時開賣，「到底是在開什麼玩笑？」、「是哪個沒買過票的高官決定的方法？」直呼今日凌晨在高鐵官網搶票堪比搶演唱會門票那樣難。

媽媽餵聲明「1歲以上奶粉5成是糖」 專家看不下去嗆：直接吃奶粉？

母嬰品牌「媽媽餵」日前發布影音稱嬰兒配方奶有如可樂、珍奶等含糖飲料，衛福部食藥署昨澄清，嬰兒配方奶與母乳乳糖含量無異。媽...

泌乳師4度上門無果…她崩潰「根本忙不過來」 新手媽媽狂點頭

母嬰品牌「媽媽餵」近日將嬰兒配方奶比喻成可樂、珍奶等高含糖飲料，強調長期攝取恐造成未來過動等症狀，事件引發外界撻伐。對此，網紅凡槿呼籲「嘴長在別人身上，請妳珍惜自己」。

影／高雄登革熱疫情境外移入今新增1例 本土+0

高雄市鼓山區本土登革熱疫情累計8例，今未新增個案。不過新增1例境外移入確診個案，為30多歲本國籍長住越南女性，26日返抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。