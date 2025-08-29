七夕情人節浪漫一下 桃園衛生局提醒防這些護措施不能少

今天七夕情人節，桃園市衛生局提醒，民眾慶祝浪漫時刻，也要注重自身與伴侶的健康安全，正確的性行為知識與防護措施，是保護彼此的最佳方式，讓愛情更加長久且安心。

衛生局為讓民眾更安心掌握自身健康狀況，與多元性別健康社區服務中心GisneyLand桃園部屋，合作推動1對1免費愛滋及梅毒匿名篩檢諮詢服務，鼓勵有需要的民眾定期接受篩檢，匿名篩檢不需提供個人資料，能夠保障受檢者隱私。此外，衛福部桃園醫院、林口長庚、敏盛、部桃新屋分院、中壢天晟醫院及楊梅天成醫院也提供匿名愛滋篩檢服務，有需求的民眾可至各醫療院所官網查詢或撥打GisneyLand桃園部屋專線0909741069諮詢。

衛生局說明，除了定期篩檢，愛滋預防性投藥（PrEP）也是目前廣泛應用於高風險行為者預防策略，PrEP是一種預防愛滋感染的藥物，只要在有感染風險的情況下持續服用，能大幅降低感染機率，例如有多重性伴侶、未持續使用安全套者以及性工作者等。提醒PrEP並非萬能，仍需搭配安全套以防其他性病感染，用PrEP前須經醫師評估並定期追蹤檢查，確保藥物使用安全與效果。

衛生局呼籲，七夕是愛情的慶典，更是提醒我們關注健康與安全的時刻民眾如有風險行為應落實個人保護，正確地使用保險套及潤滑液，別讓性傳染病趁虛而入。如有相關疑問，可洽詢桃園市防疫專線0800033355，或疾管署專線1922。