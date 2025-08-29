尷尬⋯35公分情趣按摩棒滑入腸道 醫師這手法取出成全台首例

宜蘭一名年輕男子，不小心將35公分長的矽膠情趣按摩棒插入肛門，又無法取出，因為下腹劇痛求醫。羅東博愛醫院醫療團隊以大腸內視鏡結合特製器械，不用開刀將成功將異物取出。

這名20歲男子日前將一根長35公分、粗3公分的矽膠按摩棒插入肛門，不料整根滑入，他等了一個晚上，見無法自行拔出，又因下腹劇痛，隔天緊急到博愛醫院急診。

羅東博愛醫院外科部主任李明璋說，當時醫師進行直腸觸診，沒有觸碰到異物，後來經過X光檢查，發現按摩棒已經滑入距離肛門約20公分深的乙狀結腸處，頂端甚至深入降結腸，有刺穿腸壁引發破裂，併發腹膜炎的可能，若嚴重甚至可能危及生命，評估有需要緊急開刀。

李明璋與肝膽腸胃科醫師陳明杰、何欣玲組成的跨科醫療團隊，透過X光透視即時影像輔助，以大腸鏡搭配特製取物工具，成功夾出按摩棒。

「這是全台首例經自然孔道（肛門）取出乙狀結腸大型異物的紀錄」李明璋說，這次成功利用內視鏡，讓患者免於開腹手術之苦，這項創新技術的突破，未來可望造福更多有類似情況的患者。

他也提醒民眾，使用情趣用品務必遵守安全原則，選擇具防脫落設計的器具並注意使用分寸，以免操作不當造成傷害。