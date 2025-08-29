快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

尷尬⋯35公分情趣按摩棒滑入腸道 醫師這手法取出成全台首例

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭羅東博愛醫院醫療團隊以大腸內視鏡結合特製器械，替患者將矽膠按摩棒取出，免除開腹手術之苦。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭羅東博愛醫院醫療團隊以大腸內視鏡結合特製器械，替患者將矽膠按摩棒取出，免除開腹手術之苦。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭一名年輕男子，不小心將35公分長的矽膠情趣按摩棒插入肛門，又無法取出，因為下腹劇痛求醫。羅東博愛醫院醫療團隊以大腸內視鏡結合特製器械，不用開刀將成功異物取出。

這名20歲男子日前將一根長35公分、粗3公分的矽膠按摩棒插入肛門，不料整根滑入，他等了一個晚上，見無法自行拔出，又因下腹劇痛，隔天緊急到博愛醫院急診。

羅東博愛醫院外科部主任李明璋說，當時醫師進行直腸觸診，沒有觸碰到異物，後來經過X光檢查，發現按摩棒已經滑入距離肛門約20公分深的乙狀結腸處，頂端甚至深入降結腸，有刺穿腸壁引發破裂，併發腹膜炎的可能，若嚴重甚至可能危及生命，評估有需要緊急開刀。

李明璋與肝膽腸胃科醫師陳明杰、何欣玲組成的跨科醫療團隊，透過X光透視即時影像輔助，以大腸鏡搭配特製取物工具，成功夾出按摩棒。

「這是全台首例經自然孔道（肛門）取出乙狀結腸大型異物的紀錄」李明璋說，這次成功利用內視鏡，讓患者免於開腹手術之苦，這項創新技術的突破，未來可望造福更多有類似情況的患者。

他也提醒民眾，使用情趣用品務必遵守安全原則，選擇具防脫落設計的器具並注意使用分寸，以免操作不當造成傷害。

按摩 成功 異物

延伸閱讀

吃多也不胖！ 醫推「最佳澱粉」穀物：解便秘還可防癌

起床不要馬上喝水、吃早餐？專家揭未做一件事 反而損害腸胃健康

過度運動竟會傷腸道！醫揭吃1食物能起保護作用

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

相關新聞

媽媽餵發聲明道歉又引戰火 醫師直言「看不懂邏輯」：法務恐出手

加護病房醫師陳志金昨(28)日也在臉書針對此事發表看法，認為「媽媽餵」聲明中點名美商亞培和美強生的奶粉「含糖量高」，似乎可預見被點名的兩家美商奶粉公司法務可能出手。

用錯衛生紙恐致痔瘡！ 醫師揭3大選紙原則：給屁屁精緻呵護

一般人上完大號都會先用衛生紙擦拭乾淨，若使用不對的衛生紙，對健康也會造成影響。大腸直腸外科陳威智醫師在臉書提醒，如果選錯衛生紙的話，最嚴重可能會發炎、長痔瘡，因此他提出選擇衛生紙的3個基本條件，教大家可以擦得乾淨又能維護健康。

「系統忙碌中」高鐵同步賣3大連假 有人氣炸、有人喊順：以為大家都出國了

「系統忙碌中，請稍後重新操作...」不少民眾在今(29)日凌晨時於高鐵搶票，都會看到系統介面跑出這行字，讓人氣結，直呼高鐵將即將來到的三大連假座位同時開賣，「到底是在開什麼玩笑？」、「是哪個沒買過票的高官決定的方法？」直呼今日凌晨在高鐵官網搶票堪比搶演唱會門票那樣難。

媽媽餵聲明「1歲以上奶粉5成是糖」 專家看不下去嗆：直接吃奶粉？

母嬰品牌「媽媽餵」日前發布影音稱嬰兒配方奶有如可樂、珍奶等含糖飲料，衛福部食藥署昨澄清，嬰兒配方奶與母乳乳糖含量無異。媽...

泌乳師4度上門無果…她崩潰「根本忙不過來」 新手媽媽狂點頭

母嬰品牌「媽媽餵」近日將嬰兒配方奶比喻成可樂、珍奶等高含糖飲料，強調長期攝取恐造成未來過動等症狀，事件引發外界撻伐。對此，網紅凡槿呼籲「嘴長在別人身上，請妳珍惜自己」。

影／高雄登革熱疫情境外移入今新增1例 本土+0

高雄市鼓山區本土登革熱疫情累計8例，今未新增個案。不過新增1例境外移入確診個案，為30多歲本國籍長住越南女性，26日返抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。