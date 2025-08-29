早產兒「小平安」北上第2天 林口長庚更新進度

雲林早產兒「小平安」昨由台南成大醫院轉院北上治療，中午抵達林口長庚醫院，路途中一直由國道公路警察局派車護送，院方內科部部長朱世明昨公開透露「小平安」在加護病房安好，院方今天更新進度「目前依治療計畫積極治療中」。

內科部長朱世明昨表示，「小平安」在第26周、體重不到1000公克時出生，比預產期早了3個月，不過目前的體重已增長至4公斤，活動力強，雖然部分功能尚未完全成熟，仍需藉呼吸器輔助，已與家屬說明未來的治療計畫，會持續評估「小平安」狀況提供專業治療。

「小平安」媽媽昨除了發文感謝社會各界外，也透露了林口長庚醫院主治醫生在說明治療計畫時，透露可能的相關醫療經歷，甚至會做氣切手術，但是爸爸媽媽會陪著「小平安」平安長大。