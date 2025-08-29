9月交通安全月 陳世凱：明年導入AI辨識 提早示警風險

為推動人本交通、落實停讓文化，交通部今與縣市政府、民間企業及團體啟動「114年交通安全月」，持續以「車輛慢看停、行人安全行」為訴求，多元宣導交通安全理念。交通部長陳世凱說，今年已見初步成效，明年將加入科技輔助，導入AI辨識系統，提早示警路口風險，盼死傷人數繼續下降。

據交通部統計，今年1至5月全國30日內交通事故死亡人數為1154人，較去年同期減少3.9%，為2019年以來同期最低；其中行人死亡人數152人，較去年同期減少4.4%。交通部表示，相關趨勢顯示近年推動的路口設施改善、行人號誌建置，以及大型車行車視野安全規範等措施，已逐步展現成效。

陳世凱受訪時說，交通安全改革要成功，全民觀念最重要。過去以效率為本，現在以人為本、安全優先，希望在道安月能讓所有民眾都接收到，更重視道安，把安全當作習慣、停讓當作文化，文化跟觀念很重要，一定要加強。

陳世凱說，在工程措施上，目前已看到初步成效，未來除了工程、監理、教育面持續努力，也希望加入科技輔助來提升道路、行人安全。

他進一步指出，希望明年加入科技元素，如大型車輛的側邊感應系統、透過AI辨識系統在路口提早示警風險，目前有一些科技廠商在正研發系統，都還在接洽討論中，盼未來導入運用在道路安全層面，讓傷亡人數繼續下降。