嚴重恐致死⋯台大醫院示警球黴菌感染個案攀升 疾管署急發醫界通函

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院2000至2020年間只發現1例病人，但2020年至今已累計13例案例，件數急遽上升，院方緊急通知衛福部疾管署，呼籲嚴防相關案例，並於今天舉行記者會。圖左二為疾管署副署長羅一鈞、左三為台大醫院院長余忠仁。記者林琮恩／攝影
黴菌症是美國西部常見肺部傳染病，我國無本土病例，皆為境外移入病例，過去20年通報案件數極少，台大醫院2000至2020年只發現1例，但2020年至今累計13例案例。病例數急遽上升，院方通知衛福部疾管署，呼籲嚴防相關案例。疾管署副署長羅一鈞表示，已於周二備妥檢驗血清、周三公告檢驗方式，今將發布醫界通函提醒醫界。

台大院長余忠仁表示，他從醫多年來，從當學生到擔任主治醫師，只遇過一例球黴菌個案，但台大醫院注意到，近年境外移入球黴菌案例明顯上升，研判與全球旅遊、境外居住民眾數量成長有關，事涉民眾健康，院方認為有義務向衛福部提出示警，尤其旅遊警示必須多加留意，也盼醫界了解球黴菌病人增加現象，在診斷時能多加留意。

球黴菌臨床表現類似感冒，且病人肺部會出現腫瘤狀黃色球體，台大醫院外科部主任陳晉興表示，這類患者經常被誤認為肺癌或肺結節病人。台大肺部手術案例中，非癌症但導致結節或腫瘤出現的原因不明，除肺結核感染外，罕見、不明原因出現結節者，比率高達6至7成，其中部分患者經病理切片檢查，發現為罕見的球黴菌症感染導致。

陳晉興說，類似案例過去很少見，台大醫院2008年出現1例，後續個案數歸零，直到2022年、2023年才再度出現病例，2年分別出現1例，至2024年病例數量上升至6例，今年截至目前，則已發現5例患者，短短5年內就出現13例個案，且病人共同特徵是具有特定地區旅遊、居住史，且免疫力正常，男女比約7比6，患者年齡從28至89歲不等。

疾管署整理例年球黴菌文獻報告個案共8例，其中1例為台大醫院個案。羅一鈞表示，國內球黴菌境外移入個案，累計約20個案，且因缺乏相關檢測，案例數可能被低估，實際感染者應該更多。球黴菌生長在乾燥環境，個案常見症狀包括發燒、咳嗽、皮膚紅疹，嚴重時也可能致死，呼籲民眾前往美西時，應注意防範，避免至風沙大的地方及營造工程處，非要前往時，應配戴N95等級口罩。

羅一鈞說，疾管署8月17日接獲台大醫院通知，並與院方視訊了解情況，於20日邀集感染症、胸腔科專家共商對策，會中專家考量球黴菌在國內無傳播風險，決議不將其列為法定傳染病；不過，民眾因旅遊及商務因素，與美西地區頻繁往來，加上今年底及明年初，國內將有航班直飛美西，因此緊急進口50人份血清，本周二儲備完畢，後續將視需求增購。

