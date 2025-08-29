推唾液快篩防毒駕 陳世凱：適法性沒問題 配合修正法規文字

毒駕案件逐年攀升，行政院長卓榮太日前要求內政部警政署儘速推動毒品唾液快篩，並請交通部增修相關法規。交通部長陳世凱今受訪表示，目前採唾液快篩適法性上沒有問題，未來將全力配合修正文字，讓第一線執法人員更容易理解、使用，共同防範毒駕問題。

據統計，2023年全國毒駕查獲案件有267件，2024年暴增到1991件，大幅增加6.4倍，今年第一季更達1189件，逼近去年全年案量。

行政院長卓榮泰日前主持道安會報時指示，內政部警政署等相關單位應儘速推動毒品唾液快篩試劑的實務運用，也請交通部增修毒品唾液快篩檢測的相關法規。

陳世凱今受訪時說，毒駕快篩在適法性上沒有問題，交通部也已函示警政署說明，不過因院長希望交通部把法令文字修得更容易理解，交通部將會全力配合。

他進一步說，交通部20日已經發文給警政署，希望一起來討論如何修正法條文字，做到讓第一線執法的人員更容易理解、使用，共同防範毒駕問題。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885