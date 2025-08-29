快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

聽新聞
0:00 / 0:00

推唾液快篩防毒駕 陳世凱：適法性沒問題 配合修正法規文字

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
交通部長陳世凱（左）。本報資料照片
交通部長陳世凱（左）。本報資料照片

毒駕案件逐年攀升，行政院長卓榮太日前要求內政部警政署儘速推動毒品唾液快篩，並請交通部增修相關法規。交通部長陳世凱今受訪表示，目前採唾液快篩適法性上沒有問題，未來將全力配合修正文字，讓第一線執法人員更容易理解、使用，共同防範毒駕問題。

據統計，2023年全國毒駕查獲案件有267件，2024年暴增到1991件，大幅增加6.4倍，今年第一季更達1189件，逼近去年全年案量。

行政院長卓榮泰日前主持道安會報時指示，內政部警政署等相關單位應儘速推動毒品唾液快篩試劑的實務運用，也請交通部增修毒品唾液快篩檢測的相關法規。

陳世凱今受訪時說，毒駕快篩在適法性上沒有問題，交通部也已函示警政署說明，不過因院長希望交通部把法令文字修得更容易理解，交通部將會全力配合。

他進一步說，交通部20日已經發文給警政署，希望一起來討論如何修正法條文字，做到讓第一線執法的人員更容易理解、使用，共同防範毒駕問題。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

毒駕 唾液快篩 交通部長

延伸閱讀

高鐵3連假大賣 陳世凱：台鐵也還有票、國道客運更便宜

交長陳世凱率隊 台鐵、JR九州公司簽署MOU盼深化交流4大面向

罷免開票結果／守住台中「選舉火藥庫」 顏清標心疼兒子「四年選4次」

陳世凱慰勉台南家園修復團隊 高公局全力投入災後重建

相關新聞

影／阿里山林鐵新列車「森里號」 造價逾億元首度曝光亮相

農業部林業及自然保育署打造全新高階列車「森里號」，首列「森里號」今天運抵林鐵嘉義車庫，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機...

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「五股、蘆竹」恐38度極端高溫

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube...

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

嚴重恐致死⋯台大醫院示警球黴菌感染個案攀升 疾管署急發醫界通函

球黴菌症是美國西部常見肺部傳染病，我國無本土病例，皆為境外移入病例，過去20年通報案件數極少，台大醫院2000至2020...

台東縣近海連2震 上午10時5分規模4.0地震 最大震度2級

台東縣近海今天上午連2震，上午8時50分發生芮氏規模4.0地震後，中央氣象署再發布小區域有感地震報告，今天上午10時5分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。