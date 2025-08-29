不用高階健檢 抽血2數值算出「血管老化指數」 揭開血管老化隱形警報

許多人認為中風、失智、動脈硬化等病離自己遙遠，要年紀大才會發生。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在臉書指出，利用健檢報告中常見的「血糖」和「三酸甘油脂」，透過簡單公式，就能算出「三酸甘油酯-血糖指數（Triglyceride-glucose index, TyG指數）」，像隱形警報器，提醒我們血管是否正在加速老化。

張家銘說，健檢報告通常會有空腹血糖和三酸甘油脂這兩個項目，一般健康檢查或到診間抽血幾乎都會做。很多人只看數值有沒有超過紅字，卻不知道這兩個數字還能組合成 TyG 指數，公式是 ln[(三酸甘油酯 × 血糖)/2]，其中ln代表自然對數。

●TyG 指數怎麼算？

假設三酸甘油脂（TG）= 150 mg/dL，空腹血糖 = 100 mg/dL

先乘再除以 2：(150×100)/2 = 7500

取自然對數：TyG = ln(7,500) ≈ 8.92

張家銘說，這個數字不是多餘花招，而是醫學研究證實的「代謝警訊」。TyG 指數反映胰島素阻抗，也就是身體在處理糖分和脂肪的效率，如果這個指數高，就代表代謝開始出現失衡，血管老化速度可能比想像的快。

研究顯示，TyG 指數和多種腦血管疾病有密切關聯。當這個數字升高，高血壓、動脈硬化、缺血性中風、出血性中風、腦小血管病變，甚至血管性失智的風險都會增加。這些病不是突然發生，而是長年累積的結果。

TyG 指數偏高，高血壓風險比正常人多出 1.5 到 2 倍，缺血性中風機率幾乎增加 1.8 倍，認知功能退化風險也高出 50% 以上。如果 TyG 指數超過 9.5，通常代表胰島素阻抗、糖尿病前期或脂肪肝的風險已在身邊徘徊；8.8 到 9.5則屬於警戒區，需要調整飲食和運動；若維持 8.5 以下，代表代謝狀態相對健康。換句話說，這個數字其實就是血管年齡的「提前預告」，能幫助我們在疾病發生前就先行防範。

透過 TyG 指數，每人都有機會提早知道自己的血管健康狀態，建議可採取以下的行動：

飲食：不只少糖，也要少油。很多人只注意少吃甜食，卻忽略炸物和加工食品。事實上，這些都會拉高三酸甘油脂。最簡單的做法，就是餐桌上多青菜、少炸雞，白飯換成糙米或胚芽米，烹調方式盡量用清蒸、水煮。這些小動作，就能讓 TyG 指數慢慢下降。

運動：每天快走三十分鐘、爬樓梯代替電梯，就是最有效的「降 TyG 運動」。如果再加一些簡單的重量訓練，讓肌肉量增加，身體對胰島素的敏感度會更好，血糖與血脂也會更穩定。

體重管理：不要只看體重計，而是要看腰圍。腹部肥胖與 TyG 指數特別相關。如果腰圍超標，即使體重沒到肥胖標準，血管也一樣在受苦。所以，減腰圍比減幾公斤更重要。

作息與壓力管理：壓力大讓 TyG 指數惡化。規律睡眠、每天留一點時間給自己放鬆，無論是散步、聽音樂或簡單深呼吸，都能幫助血管喘口氣。

張家銘說，許多走過病痛的人心裡都有同樣的感嘆：「早知道就好了。」可惜健康沒有後悔藥，但我們可以善用這些小工具，讓自己提早看見警訊，提前準備。TyG 指數就是這樣的一個提醒，不需要額外檢查費用，因為大多數人平常的抽血報告就有材料可以算出來。它提醒我們血管可能正在加速老化，也提醒我們現在就要開始行動。

健康不是偶然，而是每天生活選擇的結果。張家銘說，當我們願意在飲食、運動、睡眠上多一點堅持，血管就會回饋給我們更長久的健康。