13天逆轉！長者從命在旦夕到重現笑顏 北市醫護拚了曝「救命關鍵」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑團隊在床邊細心診視黃先生。圖／北市聯醫提供

台北市立聯合醫院中興院區推動在宅急症照護不遺餘力，6月協助一名長照機構的長者從急喘到微笑，甚至試著開口說話，用眼神與嘴型要向醫護團隊說謝謝。院方說，該案例突顯在宅急症照護的價值，未來將持續陪伴、照顧每一位需要幫助的長者。

67歲黃先生幾年前中風，經社會局安置在北市建興老人長照機構，雖需仰賴鼻胃管灌食，但意識清楚。他個性隨和、笑容可掬，總是熱情參與機構的日常活動，帶給身邊的人溫暖。

然而，黃先生6月下旬突然頻繁咳嗽，經診所開立藥物後病情未改善，數日內急轉直下，出現嗜睡與喘促。由於身邊沒有家人能協助住院安排，機構護理師緊急向北市聯醫中興院區居家護理團隊求助。

院方接獲通知後，中興院區復健科主任武俊傑結束一整日門診後，仍於晚間7時前往探視。當時黃先生的意識已改變，需依賴氧氣維持呼吸，團隊立即抽血，檢測發炎指數（CRP）高於達190（正常值<5），隨即給予注射性抗生素，並指導機構人員抽痰與拍痰。

隨著治療展開，黃先生的病情逐漸穩定，團隊再依細菌培養報告調整抗生素，他的狀況明顯改善。經過13天治療，武俊傑於颱風前夕前往探視，這一次映入眼簾的是黃先生滿面笑容，呼吸已恢復順暢，聽診時再無任何異常雜音，他甚至試著開口說話，用眼神與嘴型傳遞出「謝謝」的訊息，微笑不僅象徵康復，也讓醫護團隊深受感動。

武俊傑表示，看到黃先生從喘不過氣，到能夠露出微笑，甚至試著說出謝謝，笑容就是給醫療團隊最好的回饋與鼓勵。在宅急症照護不僅守護了病人的生命安全，也守住了他們的尊嚴與希望。

他說，黃先生的的案例突顯在宅急症照護的價值，病患能在熟悉的環境中獲得即時醫療照護，免去轉院奔波之苦，機構也能減輕人力負擔；對病人、機構與社會醫療資源而言，都是多方共贏的模式。

中興院區團隊強調，將持續秉持醫療專業與守護初衷，陪伴並照顧每一位需要幫助的長者，讓更多失能市民能在安心環境中獲得及時醫療。正如黃先生重現的笑容，在宅急症照護不僅守護了健康，更傳遞溫暖與希望。

