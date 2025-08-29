13天逆轉！長者從命在旦夕到重現笑顏 北市醫護拚了曝「救命關鍵」

台北市立聯合醫院中興院區推動在宅急症照護不遺餘力，6月協助一名長照機構的長者從急喘到微笑，甚至試著開口說話，用眼神與嘴型要向醫護團隊說謝謝。院方說，該案例突顯在宅急症照護的價值，未來將持續陪伴、照顧每一位需要幫助的長者。

67歲黃先生幾年前中風，經社會局安置在北市建興老人長照機構，雖需仰賴鼻胃管灌食，但意識清楚。他個性隨和、笑容可掬，總是熱情參與機構的日常活動，帶給身邊的人溫暖。

然而，黃先生6月下旬突然頻繁咳嗽，經診所開立藥物後病情未改善，數日內急轉直下，出現嗜睡與喘促。由於身邊沒有家人能協助住院安排，機構護理師緊急向北市聯醫中興院區居家護理團隊求助。

院方接獲通知後，中興院區復健科主任武俊傑結束一整日門診後，仍於晚間7時前往探視。當時黃先生的意識已改變，需依賴氧氣維持呼吸，團隊立即抽血，檢測發炎指數（CRP）高於達190（正常值<5），隨即給予注射性抗生素，並指導機構人員抽痰與拍痰。

隨著治療展開，黃先生的病情逐漸穩定，團隊再依細菌培養報告調整抗生素，他的狀況明顯改善。經過13天治療，武俊傑於颱風前夕前往探視，這一次映入眼簾的是黃先生滿面笑容，呼吸已恢復順暢，聽診時再無任何異常雜音，他甚至試著開口說話，用眼神與嘴型傳遞出「謝謝」的訊息，微笑不僅象徵康復，也讓醫護團隊深受感動。

武俊傑表示，看到黃先生從喘不過氣，到能夠露出微笑，甚至試著說出謝謝，笑容就是給醫療團隊最好的回饋與鼓勵。在宅急症照護不僅守護了病人的生命安全，也守住了他們的尊嚴與希望。

他說，黃先生的的案例突顯在宅急症照護的價值，病患能在熟悉的環境中獲得即時醫療照護，免去轉院奔波之苦，機構也能減輕人力負擔；對病人、機構與社會醫療資源而言，都是多方共贏的模式。

中興院區團隊強調，將持續秉持醫療專業與守護初衷，陪伴並照顧每一位需要幫助的長者，讓更多失能市民能在安心環境中獲得及時醫療。正如黃先生重現的笑容，在宅急症照護不僅守護了健康，更傳遞溫暖與希望。