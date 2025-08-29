高鐵3連假大賣 陳世凱：台鐵也還有票、國道客運更便宜

今年教師節、中秋節及國慶日3連假接著放，高鐵一次開賣車票，今(29）日凌晨零時開放訂購，不少民眾搶訂。高鐵指出，開票1小時內已經湧入42萬4千餘張訂位，截至今天上午8時，總計完成46萬餘張車票預訂。

對於高鐵3連假票熱賣，交通部長陳世凱今受訪時向民眾喊話，大家都希望趕快搶連假返鄉的車票，除了高鐵，台鐵也還有票，他也特別推廣國道客運，不僅票價相對便宜，也很舒適，國道客運、台鐵都是很好的選擇。

台灣高鐵表示，今天凌晨開放訂位4分鐘，已完成6萬5千餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬餘張車票訂位，至22分鐘內完成約29萬1千餘張訂票，至32分鐘有35萬4千餘張完成訂票，約開賣半小時後，瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣1小時內即順利完成42萬4千餘張訂位，系統運作一切正常。截至今日上午8時，總計完成46萬餘張車票預訂。

高鐵說，為因應一次開賣9月26日至10月13日、共計18天的車票預售，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，相較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。同時也特別加派人力，自28日深夜至29日凌晨，全程監控售票狀況，確保系統穩定，持續處理訂位售票。

高鐵表示，考量今年首次接連三周連續疏運，台灣高鐵公司特別規畫一次開賣，方便旅客用最大彈性規畫行程；同時，在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠，民眾可多加利用早鳥離峰優惠。