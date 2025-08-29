早產兒「小平安」跨區轉院 台大院長：醫療資源偶遇窘迫

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
早產兒「小平安」昨順利轉院到林口長庚醫院。圖／取自Threads「shuting_3」
早產兒「小平安」昨順利轉院到林口長庚醫院。圖／取自Threads「shuting_3」

早產兒「小平安」昨天在國道警方2台「紅斑馬」警車護送下，乘民間救護車從台南成大醫院轉院至林口長庚醫院。日前一位高雄骨髓移植病童，因無病房可用，從高雄一路乘救護車至北部醫學中心就醫。台大醫院院長余忠仁今天表示，台灣醫療資源充裕，實則偶爾會遇到資源窘迫情況，關鍵是緊急救護需求如何提升，讓有需要的人快速取得醫療資源。

2005年，國內發生留名醫療史的「邱小妹」事件，腦傷病人「邱小妹」因台北無神經外科加護病床可用，一路轉院至台中，經治療仍仍不幸身亡，此事促使國內修正轉診制度。

「邱小妹」事件雖未再發生，但余忠仁指出，仍有部分病人無法取得即時醫療資源，需尋求遠方治療，這與「邱小妹」事件雷同，國內醫療資源感覺上充裕，但還是會遇到資源窘迫情況，需要靠區域醫療網彼此互助。

余忠仁表示，目前區域醫療網可處理99%以上醫療需求，但少數如骨髓移植、較罕見疾病處理，確實需集中至某些醫學中心處置，這是醫療資源分配一定會出現的狀況，即使美國也是如此，但美國有直升機轉院機制，台灣則需使用救護車，未來衛福部應提升緊急救護需求，讓有需求病人快速抵達，準部長石崇良曾參與建立緊急醫療網，對此議題已很熟稔。

「小平安」的周姓母親為愛女轉院，自掏腰包聘用民間救護車，且因擔心救護車變道，導致呼吸器脫落，在社群懇求用路人禮讓救護車，警方主動聯繫家屬，「紅斑馬」警車從台南至新北接力護送。她昨晚發文指出，雖車程壅塞，仍在2個半小時內抵達林口長庚，過程中愛女曾施打2劑鎮定劑、抽痰1次，感謝各界協助。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，成大醫院、高醫大附醫、高雄長庚醫院等南部醫學中心，在新生兒科治療能力並無疑慮，小平安案件應不算「南病北送」，而是家屬為周全病人照顧，而希望跨區北上就醫，不少家屬仍有迷思，認為北部醫療資源相對集中、醫師醫術較高明，但從專業角度來看，醫學中心均勻分布全國，應不致需要跨區就醫。

另外，余忠仁提到，石崇良一直是醫界期待的衛福部長人選，除在衛福部醫事處長、醫事司長、主任秘書、次長及健保署長歷練完整，對醫療生態、醫界遭遇情境都很理解，且討論時總是認真分析問題，提出解決方式，且有為民服務精神，及主動解決問題的魄力，他在健保署長2年多任內，對國內醫療生態帶來的改變，各界有目共睹。

