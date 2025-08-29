快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

影／阿里山林鐵新列車「森里號」 造價逾億元首度曝光亮相

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山林鐵新列車「森里號」今天首度亮相，每班車次共有97個座位，駕駛聯控系統還能支援2組列車聯掛。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵新列車「森里號」今天首度亮相，每班車次共有97個座位，駕駛聯控系統還能支援2組列車聯掛。圖／林鐵及文資處提供

農業部林業及自然保育署打造全新高階列車「森里號」，首列「森里號」今天運抵林鐵嘉義車庫，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車，納入日出印象，以「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」塗裝，預計明年能投入「嘉義-阿里山」本線營運，與阿里山號一起上路。

林鐵及文資處表示，全新列車機關車1輛9900萬，車廂1輛2400萬，1組列車造價2億1900萬；列車名稱以鄒族語「樹林」意譯為「EVI」，命名「森里號」EVI，蘊含從阿里山山腳向山巔致敬，兼容林業發展與觀光轉型的歷程，象徵人與自然和諧共生。

林鐵及文資處表示，「森里號」是林鐵首款搭載「自動門」並裝設「自動化旅客資訊顯示系統」的新型列車，可降低誤開車門風險，並升級車廂內裝、廁所、照明以及空調等；相較阿里山號108席座位，「森里號」為增加乘坐空間，座位減為97席（含2席無障礙座位）。

因應林鐵多山多彎的路線環境，「森里號」採用動力更強的新引擎，面對高海拔氣候及蜿蜒山道爬坡，都能穩定輸出動力，也打造全新轉向架的懸吊系統，結合多組減震彈簧，減少搖晃，提升乘坐舒適度；駕駛聯控系統還能支援2組列車聯掛，提升運能及列車編組彈性。

林鐵及文資處表示，在前瞻計畫補助下，「森里號」共採購5輛機關車及26節車廂，作為未來阿里山林鐵本線的高階列車，因應成本大幅提升，定位及票價將與現行「阿里山號」有所區隔，提供搭乘列車多元選擇，正式票價將待報請交通部核定後實施。

林鐵及文資處指出，「森里號」投入營運後，除嘉義到阿里山長程路線外，也將規畫區間行駛與特色專列，讓旅客探索林鐵不同區段在地生態、人文、產業，促進沿線山村聚落觀光，提供全方位鐵道旅遊新體驗，也讓百年山林鐵道開啟新時代篇章。

阿里山林鐵新列車「森里號」今天運抵林鐵嘉義車庫，預計明年就能投入「嘉義-阿里山」本線營運。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵新列車「森里號」今天運抵林鐵嘉義車庫，預計明年就能投入「嘉義-阿里山」本線營運。圖／林鐵及文資處提供
「森里號」外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車色系，納入日出印象，採林鐵黑、阿里山紅、聖光金塗裝。圖／林鐵及文資處提供
「森里號」外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車色系，納入日出印象，採林鐵黑、阿里山紅、聖光金塗裝。圖／林鐵及文資處提供
「森里號」外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車色系，納入日出印象，採林鐵黑、阿里山紅、聖光金塗裝。圖／林鐵及文資處提供
「森里號」外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車色系，納入日出印象，採林鐵黑、阿里山紅、聖光金塗裝。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵新列車「森里號」今天首度亮相，每班車次共有97個座位，駕駛聯控系統還能支援2組列車聯掛。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵新列車「森里號」今天首度亮相，每班車次共有97個座位，駕駛聯控系統還能支援2組列車聯掛。圖／林鐵及文資處提供

車廂 阿里山

延伸閱讀

捕捉阿里山秋霧魔幻時刻 林保署9/13寫真旅限80人

阿里山公路小貨車撞行人 老婦送醫不治

阿里山公路重機自撞 騎士墜50米深谷擦挫傷

深夜掉阿里山50米山谷 後車報案警消救援嘉義騎士撿回一命

相關新聞

影／阿里山林鐵新列車「森里號」 造價逾億元首度曝光亮相

農業部林業及自然保育署打造全新高階列車「森里號」，首列「森里號」今天運抵林鐵嘉義車庫，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機...

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「五股、蘆竹」恐38度極端高溫

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube...

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

台東縣近海連2震 上午10時5分規模4.0地震 最大震度2級

台東縣近海今天上午連2震，上午8時50分發生芮氏規模4.0地震後，中央氣象署再發布小區域有感地震報告，今天上午10時5分...

台灣高鐵3連假疏運今同時開賣 已售逾46萬張 網驚訝：超順很好搶

台灣高鐵公司今天凌晨0時起，同步開賣教師節、中秋節及國慶日3個連假的疏運車票。根據高鐵公司統計，1小時內累計有42萬4千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。