影／阿里山林鐵新列車「森里號」 造價逾億元首度曝光亮相
農業部林業及自然保育署打造全新高階列車「森里號」，首列「森里號」今天運抵林鐵嘉義車庫，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車，納入日出印象，以「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」塗裝，預計明年能投入「嘉義-阿里山」本線營運，與阿里山號一起上路。
林鐵及文資處表示，全新列車機關車1輛9900萬，車廂1輛2400萬，1組列車造價2億1900萬；列車名稱以鄒族語「樹林」意譯為「EVI」，命名「森里號」EVI，蘊含從阿里山山腳向山巔致敬，兼容林業發展與觀光轉型的歷程，象徵人與自然和諧共生。
林鐵及文資處表示，「森里號」是林鐵首款搭載「自動門」並裝設「自動化旅客資訊顯示系統」的新型列車，可降低誤開車門風險，並升級車廂內裝、廁所、照明以及空調等；相較阿里山號108席座位，「森里號」為增加乘坐空間，座位減為97席（含2席無障礙座位）。
因應林鐵多山多彎的路線環境，「森里號」採用動力更強的新引擎，面對高海拔氣候及蜿蜒山道爬坡，都能穩定輸出動力，也打造全新轉向架的懸吊系統，結合多組減震彈簧，減少搖晃，提升乘坐舒適度；駕駛聯控系統還能支援2組列車聯掛，提升運能及列車編組彈性。
林鐵及文資處表示，在前瞻計畫補助下，「森里號」共採購5輛機關車及26節車廂，作為未來阿里山林鐵本線的高階列車，因應成本大幅提升，定位及票價將與現行「阿里山號」有所區隔，提供搭乘列車多元選擇，正式票價將待報請交通部核定後實施。
林鐵及文資處指出，「森里號」投入營運後，除嘉義到阿里山長程路線外，也將規畫區間行駛與特色專列，讓旅客探索林鐵不同區段在地生態、人文、產業，促進沿線山村聚落觀光，提供全方位鐵道旅遊新體驗，也讓百年山林鐵道開啟新時代篇章。
