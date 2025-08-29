藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「五股、蘆竹」恐38度極端高溫

未來1周大致上是比較悶熱的天氣型態，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，比較靠近山區的地方要注意午後雷雨，花蓮、台東、恆春半島則是時不時會有零星陣雨。

目前天氣狀況，劉宇其表示，台灣附近雲系發展相當少，台灣大致上晴朗穩定天氣，不過環境上吹的是偏東風，所以花蓮、台東、恆春半島有零星陣雨，至於西半部地區留意中午過後可能會有午後雷陣雨發生。

劉宇其表示，從南海一直到菲律賓東方，是一個比較大的低壓帶，未來這段期間可能會有低氣壓逐漸發展，今天上午8時在台灣西南方1020公里位置，是一個熱帶性低氣壓，它未來會朝西逐漸接近中南半島，對台灣天氣不會有影響。不過這個熱帶低壓接近中南半島的過程當中，有可能會增強為颱風藍湖，前往越南差旅的民眾要特別留意。後續在菲律賓東方還是有相當多雲系，不排除下周可能會有熱帶系統發展起來。

未來1周台灣在東北邊的太平洋高壓勢力範圍之內，大部分是晴朗穩定天氣。劉宇其表示，下周一開始，菲律賓附近到菲律賓東邊，開始是低壓帶逐漸在發展的過程，預計下周會先有一個熱帶系統在菲律賓東方發展起來，不過暫時是偏北朝琉球方向的機會比較高，所以接近台灣的機會比較低。由於是大的低壓帶，會不會有其它熱帶系統發展起來，後續密切觀察。

劉宇其表示，未來1周大概不會有熱帶系統直接影響台灣，今天到明天為晴朗穩定天氣，偏東風為花東、恆春半島帶來零星陣雨，比較需要留意是山區、桃園以南近山區平地會有午後雷雨發展出來，預期當中會有較大雨勢出現。

周日、下周一，環境上水氣有稍微增多一些，劉宇其表示，天氣上並不會變得太差，主要是迎風面的台東、恆春半島降雨會稍微多一些，水氣增加時間快的話是明天深夜開始，台東、恆春半島降雨就會有增多情形。這段時間，包括山區的午後雷雨還是相當明顯，甚至中部、南部清晨可能靠近沿海地方有陣雨發生。不過下雨的時間不會太長，在陽光出來的時候整體溫度還是相當悶熱。

劉宇其表示，下周二至下周四天氣上有些不確定性，要視菲律賓東邊和南邊熱帶系統發展的狀況，雖然它並不會直接影響到台灣，但是對台灣的風向會稍微影響到，以目前的預報而言，大致上還是偏東南風環境，所以主要還是花東和恆春半島有零星陣雨，西半部則是要留意午後雷雨的情形。

溫度趨勢，劉宇其表示，由於水氣不是太多，未來1周陽光露臉機會相當多。中午前後高溫還是比較高的，尤其今天到明天因為環境吹偏東風的關係，北部地區有些背風沉降的效應出現，所以溫度比較高；35度以上區域包括桃園、大台北，溫度上都是偏高，另外在中南部內陸地區溫度也是偏高的。

目前氣象署持續發布高溫資訊，劉宇其表示，提醒北部地區和中南部內陸地區可能會有36度以上高溫，尤其新北市五股和桃園市蘆竹，可能會有接近38度左右的溫度出現。