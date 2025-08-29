血月奇景9/8登場 北市天文館：全台可見

「5星級天象」月全食將在9月8日登場，台北市立天文館今天預告，月球將在當天凌晨逐漸被地球的影子擋住，出現「血月」奇景，過程全台可見，是今年最重要的天象。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿盤點9月天象，重頭戲就是9月8日登場的月全食，9月1日及13日則分別有金星與鬼宿星團共舞、下弦月與昴宿星團相輝映美景，適合以雙筒望遠鏡欣賞。

針對月全食，天文館表示，這是今年最重要的天象，將在9月7日深夜11時許揭開序幕，此時月球逐漸變得黯淡，接著在隔天凌晨零時27分「初虧」，開始進入地球的影子中，並在凌晨1時31分至2時53分達到全食階段，這1個多小時期間月球看起來將是「血月」般的暗紅色。

天文館表示，這是台灣自2018年後再次出現全程皆適合觀賞的月全食，鼓勵民眾挑選西南方視野開闊的地點，一起用肉眼即可欣賞這場5星級天象。