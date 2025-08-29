謝神戲世博落幕 李遠預告2026年返台演出

「島嶼之聲－廟埕前的謝神戲」終場演出大阪世博落幕，舞台背板國旗未能亮相，不減表演團隊熱情，率領觀眾高喊WeTAIWAN，文化部長李遠預告展演活動將於2026年返台演出。

儘管昨天天氣炎熱，大阪世博遊客在演出前就紛紛到舞台前卡位，等候欣賞演出。一對夫婦在演出前1個小時就到場，他們直呼，很喜歡台灣，總是給他們熟悉、像朋友的感覺，在大會活動中看到這場演出特別前往欣賞，很喜歡小朋友們的歌唱表演，令人感動。

此次演出集結9組團隊，包含平均年齡不到11歲的希望兒童合唱團、歌手桑布伊、謝銘祐、邱舒及張雅淳等。希望兒童合唱團指揮吳聖穎向媒體表示，此次有13名團員前來，這也是這群孩子第一次到日本。

吳聖穎說，合唱團有40多名成員，相比過去有許多哥哥姐姐團員陪伴，此次孩子們前來演出挑戰就是自己撐起場子，會更為緊張，但到了第2天演出，他們就開始享受舞台。

謝銘祐、邱舒及張雅淳則一同演出「咱講的話：阿母的話」，先由耳熟能詳的曲調「思想起」開始，張雅淳說，為了符合謝神戲主題，她特別改編歌詞，藉由歌曲傳達台灣是座多山的國家，感謝眾神明就像山一樣保護台灣。

謝銘祐選唱台語的「五條港邊」，以及與其他2人以台、日、客語合作「星星知我心」。謝銘祐說，台日版本的「星星知我心」，「終於在夢洲舞台再相會了」。這首1950年代的歌曲，呈現台灣音樂受到日本演歌的薰陶，台日間文化融合、分開、如今在此相會，「特別適合這個舞台」。

演出時，謝銘祐特別以台、日、英語向觀眾介紹歌曲，他說，台灣首要做的是被看見，而音樂就是最能和平傳達台灣價值的媒介。

邱舒則特別選唱了媽媽白夢玲的自創曲，這首是關於懷念故鄉的歌，她表示，能在這個世界的舞台上唱出來，「我覺得是一種世代的傳承」。

為讓台灣及來不及看到精彩展演的觀眾有機會觀賞，李遠透過新聞稿宣告，文化部已獲得行政院支持編列預算，明年將有機會把We TAIWAN的展演活動搬回台灣，讓大家一起在台灣的土地上，繼續面向世界驕傲地喊出「我們台灣」。