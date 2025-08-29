快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

謝神戲世博落幕 李遠預告2026年返台演出

中央社／ 大阪29日電

「島嶼之聲－廟埕前的謝神戲」終場演出大阪世博落幕，舞台背板國旗未能亮相，不減表演團隊熱情，率領觀眾高喊WeTAIWAN，文化部長李遠預告展演活動將於2026年返台演出。

儘管昨天天氣炎熱，大阪世博遊客在演出前就紛紛到舞台前卡位，等候欣賞演出。一對夫婦在演出前1個小時就到場，他們直呼，很喜歡台灣，總是給他們熟悉、像朋友的感覺，在大會活動中看到這場演出特別前往欣賞，很喜歡小朋友們的歌唱表演，令人感動。

此次演出集結9組團隊，包含平均年齡不到11歲的希望兒童合唱團、歌手桑布伊、謝銘祐、邱舒及張雅淳等。希望兒童合唱團指揮吳聖穎向媒體表示，此次有13名團員前來，這也是這群孩子第一次到日本。

吳聖穎說，合唱團有40多名成員，相比過去有許多哥哥姐姐團員陪伴，此次孩子們前來演出挑戰就是自己撐起場子，會更為緊張，但到了第2天演出，他們就開始享受舞台。

謝銘祐、邱舒及張雅淳則一同演出「咱講的話：阿母的話」，先由耳熟能詳的曲調「思想起」開始，張雅淳說，為了符合謝神戲主題，她特別改編歌詞，藉由歌曲傳達台灣是座多山的國家，感謝眾神明就像山一樣保護台灣。

謝銘祐選唱台語的「五條港邊」，以及與其他2人以台、日、客語合作「星星知我心」。謝銘祐說，台日版本的「星星知我心」，「終於在夢洲舞台再相會了」。這首1950年代的歌曲，呈現台灣音樂受到日本演歌的薰陶，台日間文化融合、分開、如今在此相會，「特別適合這個舞台」。

演出時，謝銘祐特別以台、日、英語向觀眾介紹歌曲，他說，台灣首要做的是被看見，而音樂就是最能和平傳達台灣價值的媒介。

邱舒則特別選唱了媽媽白夢玲的自創曲，這首是關於懷念故鄉的歌，她表示，能在這個世界的舞台上唱出來，「我覺得是一種世代的傳承」。

為讓台灣及來不及看到精彩展演的觀眾有機會觀賞，李遠透過新聞稿宣告，文化部已獲得行政院支持編列預算，明年將有機會把We TAIWAN的展演活動搬回台灣，讓大家一起在台灣的土地上，繼續面向世界驕傲地喊出「我們台灣」。

舞台 觀眾 朋友

延伸閱讀

懶人包／松菸新鄰居國家鐵道博物館：6大展覽、藍皮火車體驗與親子空間一次看

文化部完成115年度預算編列 李遠盼以文化團結台灣

饒舌歌手大支補助惹議 李遠：完全沒有政治干預

「大木作技術」保存者許漢珍辭世 文化部頒贈總統褒揚令

相關新聞

影／阿里山林鐵新列車「森里號」 造價逾億元首度曝光亮相

農業部林業及自然保育署打造全新高階列車「森里號」，首列「森里號」今天運抵林鐵嘉義車庫，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機...

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「五股、蘆竹」恐38度極端高溫

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube...

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

台東縣近海連2震 上午10時5分規模4.0地震 最大震度2級

台東縣近海今天上午連2震，上午8時50分發生芮氏規模4.0地震後，中央氣象署再發布小區域有感地震報告，今天上午10時5分...

台灣高鐵3連假疏運今同時開賣 已售逾46萬張 網驚訝：超順很好搶

台灣高鐵公司今天凌晨0時起，同步開賣教師節、中秋節及國慶日3個連假的疏運車票。根據高鐵公司統計，1小時內累計有42萬4千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。