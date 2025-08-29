影／七旬男心跳每分鐘30下暈厥 醫植入新型節律器救回一命

彰化縣一名74歲蕭姓男子1個月前在家昏倒，被家人送醫，到院時心跳每分鐘30多下，不到正常的一半又合併肺水腫，經手術植入新型的無導線節律器，術後轉入一般病房，住院3天即出院，目前健康穩定生活如常。

蕭男罹患免疫不全症狀導致肥厚性心肌性病變，且有慢性心房纖維顫動合併房室傳導阻斷，1月前在家發病昏倒，被送到員榮醫院急診室，診斷後由心導管中心主任林彤宥接手治療。

林彤宥今表示，病患因肥厚心肌造成心臟舒張功能差，血流供應不足，肺靜脈壓力上升，加上心房纖維顫動併房室傳導阻斷使心房收縮功能喪失，易發生缺血性胸悶或胸痛，容易出現心衰竭症狀，尤其運動或平躺時常感頭暈、眼前發黑甚至暈厥等狀況。

林彤宥進一步指出，心房纖維顫動使心房無法正常收縮，易形成血栓增加中風機率，肥厚性心肌病變本身與心律不整有關，若再合併心搏過緩或其它心律問題，會有猝死風險。

蕭姓病人較瘦，因自體免疫疾病，傷口癒合過程有感染風險，林彤宥建議植入新型無導線節律器，體積約舊型有導線心律調節器的十分之一，對比較瘦的病人不易產生電池外露或感染的風險，舊型的調節品導線放久後很容易在鎖骨下靜脈產生磨損，且有傷口癒合不良、導線脫落的問題，新型無導線節律器因為電池跟電線包含在一體，不會有這個問題，電池壽命和傳統型一樣，約16至18年，病人可放心。