用錯衛生紙恐致痔瘡！ 醫師揭3大選紙原則：給屁屁精緻呵護

一般人上完大號都會先用衛生紙擦拭乾淨，若使用不對的衛生紙，對健康也會造成影響。大腸直腸外科陳威智醫師在臉書提醒，如果選錯衛生紙的話，最嚴重可能會發炎、長痔瘡，因此他提出選擇衛生紙的3個基本條件，教大家可以擦得乾淨又能維護健康。

陳威智醫師在臉書粉專發文表示，並不是什麼衛生紙都可以用來擦屁股，如果選錯紙質或者使用到含有不當添加物的衛生紙，甚至擦拭方式錯誤，都有可能對健康造成危害，輕則刺癢、紅腫，重則發炎、長痔瘡或惡化。

陳威智以多年累積的專業來看，認為衛生紙至少要符合3項基本條件才算合格：

輕柔不粗糙：不會因過度摩擦而受傷 自然不做作：不含香精或螢光劑 厚實吸水力佳：給予肛門最精緻的呵護

如果已經有一定程度的痔瘡症狀，陳威智建議可以考慮改用「濕紙巾」或「直接沖洗」來清潔，千萬別讓隨便的衛生紙，傷害了自己的肛門。