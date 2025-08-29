快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

用錯衛生紙恐致痔瘡！ 醫師揭3大選紙原則：給屁屁精緻呵護

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，若選錯衛生紙來清潔，最嚴重可能會造成痔瘡。 示意圖／ingimage
醫師提醒，若選錯衛生紙來清潔，最嚴重可能會造成痔瘡。 示意圖／ingimage

一般人上完大號都會先用衛生紙擦拭乾淨，若使用不對的衛生紙，對健康也會造成影響。大腸直腸外科陳威智醫師在臉書提醒，如果選錯衛生紙的話，最嚴重可能會發炎、長痔瘡，因此他提出選擇衛生紙的3個基本條件，教大家可以擦得乾淨又能維護健康。

陳威智醫師在臉書粉專發文表示，並不是什麼衛生紙都可以用來擦屁股，如果選錯紙質或者使用到含有不當添加物的衛生紙，甚至擦拭方式錯誤，都有可能對健康造成危害，輕則刺癢、紅腫，重則發炎、長痔瘡或惡化。

陳威智以多年累積的專業來看，認為衛生紙至少要符合3項基本條件才算合格：

輕柔不粗糙：不會因過度摩擦而受傷

自然不做作：不含香精或螢光劑

厚實吸水力佳：給予肛門最精緻的呵護

如果已經有一定程度的痔瘡症狀，陳威智建議可以考慮改用「濕紙巾」或「直接沖洗」來清潔，千萬別讓隨便的衛生紙，傷害了自己的肛門。

痔瘡 衛生紙

延伸閱讀

男子賣場涉竊被逮不滿點燃衛生紙引火 新北檢起訴

嚼完吐出來變綠色？知名品牌瓜子惹議 業者、醫師回應了

日本廁所衛生紙「折三角形」為了1功用 業者呼籲民眾：別亂折

NBA／前湖人防護員揭歐尼爾惡行！拿大便衛生紙丟人、內褲放保險箱

相關新聞

影／阿里山林鐵新列車「森里號」 造價逾億元首度曝光亮相

農業部林業及自然保育署打造全新高階列車「森里號」，首列「森里號」今天運抵林鐵嘉義車庫，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機...

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「五股、蘆竹」恐38度極端高溫

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube...

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

台東縣近海連2震 上午10時5分規模4.0地震 最大震度2級

台東縣近海今天上午連2震，上午8時50分發生芮氏規模4.0地震後，中央氣象署再發布小區域有感地震報告，今天上午10時5分...

台灣高鐵3連假疏運今同時開賣 已售逾46萬張 網驚訝：超順很好搶

台灣高鐵公司今天凌晨0時起，同步開賣教師節、中秋節及國慶日3個連假的疏運車票。根據高鐵公司統計，1小時內累計有42萬4千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。