獨／醫師打工上班成真？政府討論租稅減免穩軍心 研議明年上路

準衛福部長石崇良上任有諸多問題需要面對，首要解決急診壅塞及醫護人力大逃走困境。今年6月11日，衛福部就曾邀集健保署、醫界代表、勞動部及財政部賦稅署針對醫師租稅減免進行討論，會後達成共識，醫院醫師加班費適用免稅，免稅範圍以每個月工時50%為上限，明年報稅時即可適用，但茲事體大，仍待賦稅署最後確認。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻日前在台北榮總舉辦的「院長永續講堂」中提及，根據急診醫學會統計，截至今年5月底止，已有60多名急診醫師離開職場，政府為了解決醫師的出走潮，討論了很多方案，搶救醫師人力。

提出方案之一，公立醫療機構、衛生機關醫事人員與其他機關（師級或具證照人員）的專業加級，各級政府衛生機關醫事人員，醫師部份簡任10至13職等加給41110元，公立醫院加級37000元，其他級等及非醫師專業技術人員，都有兩萬到三萬的不同專業加級。陳志鴻呼籲，公立醫療院所應該要編足專業加級的經費，且回溯到今年一月，以照顧第一線醫事人員。

另外，日前醫界也提出減稅的可行性，兩個月前衛福部邀集相關部會進行討論，會後達成共識，醫師加班費適用免稅、每個月工時50%為上限，希望明年報稅季上路。

不過，執行細節還待跨部會討論，由賦稅署最後確認。為了加班費計算，醫事機構也得紀錄每個人的工時並留存，以免逃漏稅。這意思就是要醫師們得打卡上班算工時，雖然醫界高度期待租稅減免政策，但也擔心如何落實。

一名院長私下認為，工時怎麼算是件複雜麻煩的事，難度很高，尤其這跟稅收有關，賦稅署真的有可能同意嗎？這名院長也表示，若政府願意落實，那醫界會很感謝，但目前該院仍以開發AI工具協助醫事人員減輕工作量，改善工作環境為優先，也比較務實。

不過，一直支持租稅減免的台大癌醫中心分院院長楊志新日前指出，以他自己為例，薪水還沒拿到就先被扣40%的稅，相較於開業醫扣除執行業務所得，大概只會被扣10%的稅，當醫院的醫師們看到開業的學長弟，光稅額就差距這麼多，就會有出走的想法，希望政府在制度上可以改變，幫醫院留人才。

剛上任的台大醫院院長余忠仁也認為，雖然薪水高低可能不是跳槽的唯一原因，但開業醫與醫院醫師的稅率差距很大，一定有改善空間；至於要醫師打卡確認工時是否可行？目前確實有少數醫院的醫師開始打卡，但只要政府的政策確定，醫院一定配合，並設計符合人性及友善的打卡方式，屆時不想打卡的醫師應該也會配合。