快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／醫師打工上班成真？政府討論租稅減免穩軍心 研議明年上路

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
急診室過度擁擠一直是個長期存在的問題，據急診醫學會統計，截至今年５月已有60多名急診醫師離開現職，衛福部6月與醫界、健保署、勞動部、賦稅署討論醫師租稅減免的可行性。本報資料照片
急診室過度擁擠一直是個長期存在的問題，據急診醫學會統計，截至今年５月已有60多名急診醫師離開現職，衛福部6月與醫界、健保署、勞動部、賦稅署討論醫師租稅減免的可行性。本報資料照片

準衛福部長石崇良上任有諸多問題需要面對，首要解決急診壅塞及醫護人力大逃走困境。今年6月11日，衛福部就曾邀集健保署、醫界代表、勞動部及財政部賦稅署針對醫師租稅減免進行討論，會後達成共識，醫院醫師加班費適用免稅，免稅範圍以每個月工時50%為上限，明年報稅時即可適用，但茲事體大，仍待賦稅署最後確認。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻日前在台北榮總舉辦的「院長永續講堂」中提及，根據急診醫學會統計，截至今年5月底止，已有60多名急診醫師離開職場，政府為了解決醫師的出走潮，討論了很多方案，搶救醫師人力。

提出方案之一，公立醫療機構、衛生機關醫事人員與其他機關（師級或具證照人員）的專業加級，各級政府衛生機關醫事人員，醫師部份簡任10至13職等加給41110元，公立醫院加級37000元，其他級等及非醫師專業技術人員，都有兩萬到三萬的不同專業加級。陳志鴻呼籲，公立醫療院所應該要編足專業加級的經費，且回溯到今年一月，以照顧第一線醫事人員。

另外，日前醫界也提出減稅的可行性，兩個月前衛福部邀集相關部會進行討論，會後達成共識，醫師加班費適用免稅、每個月工時50%為上限，希望明年報稅季上路。

不過，執行細節還待跨部會討論，由賦稅署最後確認。為了加班費計算，醫事機構也得紀錄每個人的工時並留存，以免逃漏稅。這意思就是要醫師們得打卡上班算工時，雖然醫界高度期待租稅減免政策，但也擔心如何落實。

一名院長私下認為，工時怎麼算是件複雜麻煩的事，難度很高，尤其這跟稅收有關，賦稅署真的有可能同意嗎？這名院長也表示，若政府願意落實，那醫界會很感謝，但目前該院仍以開發AI工具協助醫事人員減輕工作量，改善工作環境為優先，也比較務實。

不過，一直支持租稅減免的台大癌醫中心分院院長楊志新日前指出，以他自己為例，薪水還沒拿到就先被扣40%的稅，相較於開業醫扣除執行業務所得，大概只會被扣10%的稅，當醫院的醫師們看到開業的學長弟，光稅額就差距這麼多，就會有出走的想法，希望政府在制度上可以改變，幫醫院留人才。

剛上任的台大醫院院長余忠仁也認為，雖然薪水高低可能不是跳槽的唯一原因，但開業醫與醫院醫師的稅率差距很大，一定有改善空間；至於要醫師打卡確認工時是否可行？目前確實有少數醫院的醫師開始打卡，但只要政府的政策確定，醫院一定配合，並設計符合人性及友善的打卡方式，屆時不想打卡的醫師應該也會配合。

醫師 工時 加班費

延伸閱讀

到歐洲留學可以打工！工時上限、時薪高低一次看 這國國際學生最多

金湖九宮格9月開跑 打卡連線拿大獎iPhone 17、Gogoro等你抽

醫師上下班打卡惹議…蘇一峰批恐害手術、急救中斷 增加病人風險

主治醫師上下班需打卡惹議 專家：推動加班費免稅有助醫院留人

相關新聞

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube...

全台酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：熱低成颱機率升 仍處颱風好發期

今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

台灣高鐵3連假疏運今同時開賣 已售逾46萬張 網驚訝：超順很好搶

台灣高鐵公司今天凌晨0時起，同步開賣教師節、中秋節及國慶日3個連假的疏運車票。根據高鐵公司統計，1小時內累計有42萬4千...

上午8時50分台東縣近海規模4.0地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午8時50分，在台東縣政府東北方17.5公里，位於台東縣近海，發生芮氏規模4.0...

藍湖颱風最快明生成 冷心低壓將通過 留意大雷雨、冰雹

昨天午後雷雨較為停歇，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天又有另一個高空冷心低壓...

早產兒「小平安」昨順利轉院 女嬰母親致謝：好在有各位善的力量

早產兒「小平安」昨從台南成大順利轉院到林口長庚醫院。周姓母親昨在Threads社群平台帳號「shuting_3」發表「小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。