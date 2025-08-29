台灣高鐵3連假疏運今同時開賣 已售逾46萬張 網驚訝：超順很好搶

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣高鐵公司今天凌晨0時起，同步開賣教師節、中秋節及國慶日3個連假的疏運車票。本報資料照片
台灣高鐵公司今天凌晨0時起，同步開賣教師節中秋節及國慶日3個連假的疏運車票。根據高鐵公司統計，1小時內累計有42萬4千餘張訂位，截至上午8時已售出超過46萬張車票。

為因應一次開賣9月26日（周五）至10月13日（周一）跨越教師節、中秋節及國慶日共計18天疏運車票，台灣高鐵公司表示，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。

當開放訂票，即出現大量訂票潮。PTT八卦版網友表示，「史無前例3個連假一起搶，史哲好聰明喔」、「很好搶耶」、「App超順，這次很讚」、「網頁準點買好了」、「我就用App按了數十次了，完全進不去」、「整個卡死，兩邊都一樣」、「卡個15分鐘就可以訂了」、「大學生票直接沒了，笑死，是幾張而已」、「App完全不會動，網頁超順買好」。

台灣高鐵表示，今天凌晨0時開放訂位後，4分鐘就完成6萬5千餘張車票訂位，在12分鐘內累計突破17萬張，22分鐘達29萬1千張，32分鐘已完成35萬4千餘張。開賣半小時後情況逐漸趨緩，1小時內累計完成42萬4千餘張訂位，到上午8時累計超過46萬張車票。

高鐵 教師節 中秋節

