高鐵三連疏運開賣 4分鐘售出6.5萬張票、一小時突破42萬張

台灣高鐵三連疏運車票29日凌晨零時正式開賣，開放訂位後立即湧入大批訂票需求。高鐵公司統計，僅4分鐘即完成6萬5千餘張車票訂位，12分鐘突破17萬張，22分鐘達29萬1千張，32分鐘再攀升至35萬4千餘張。開賣半小時後訂位潮逐漸趨緩，一小時內累計完成42萬4千餘張訂位，截至上午8時，已售出超過46萬張車票。

高鐵公司表示，為因應這次一次性預售9月26日（五）至10月13日（一）共18天的車票，事前已強化票務系統軟硬體配置，最高可同時容納3萬8千人上線訂票，較今年春節疏運的2萬2千人增加約1.7倍，確保系統在瞬間高流量下仍能穩定運作。另也加派人力，從28日晚間起全程監控售票情況，確保訂票順暢。

今年高鐵首度面對「連續三週三連疏運」挑戰，因此採取一次開賣的方式，方便旅客提前規劃行程。高鐵公司也提醒旅客多加利用離峰時段，推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠，在享受優惠價格的同時，也能分散訂票尖峰需求，體驗更舒適的旅程。