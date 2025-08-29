藍湖颱風最快明生成 冷心低壓將通過 留意大雷雨、冰雹

昨天午後雷雨較為停歇，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天又有另一個高空冷心低壓從台灣東方很快靠近，今晚到台灣上空，明天逐漸向北往浙江省一帶移動。今明兩天是高空冷心低壓通過台灣附近的時間點，大氣不穩定度提高，配合白天熱力作用，熱對流有可能發展比較旺盛。

今明兩天的午後熱對流預期再度增多，吳聖宇表示，以西半部山區為主，有機會擴展到平地。熱對流發展的地方可能有局部短時較大雨勢，留意可能有大雷雨甚至冰雹發生機會。

到了周日，冷心低壓已經向北離開台灣附近，不過，吳聖宇表示，太平洋高壓勢力有開始稍微東退的趨勢，台灣附近雖然還是位於高壓邊緣，但是整體風向將從原本比較偏東風逐漸轉為東南到偏南風。

他說，這種高壓相對較為東退的情況，將會持續到下周，大環境的風向改變之後，台灣附近整體的水氣可能較為增多，配合白天的熱力作用，陸地上午後熱對流仍然是很容易發展起來，周日到下周注意午後熱對流雷雨發展變化，如果同時又有高空冷心低壓靠近，午後雷雨發展程度更明顯。

溫度方面持續炎熱，吳聖宇表示，尤其是大台北、西半部地區局部36至38度或以上高溫發生的機會，短時間不會有明顯改變。這幾天因為風向比較偏東、風速又比較強的關係，北部地區，尤其是大台北地區，可能感覺風比較大，白天雖然因為東風的背風沉降增溫作用而高溫炎熱，但是夜晚清晨的體感還算舒適。

不過，吳聖宇表示，周日至下周台灣附近的風向改變為東南到偏南風，而且風速明顯減弱之後，北部地區的悶熱感受可能又將會再度回歸，必須要依賴午後雷雨的降雨過後才有可能較為降溫下來。

至於在熱帶擾動的發展方面，吳聖宇表示，目前在南海的熱帶性低氣壓TD-17，結構發展的狀況不是太好，仍不能排除明後天靠近海南島南方或越南近海的時候，進一步增強為輕度颱風藍湖的機會，對台灣沒有直接影響。

吳聖宇表示，在TD-17的後方，一路向東、東南風向延伸至菲律賓及太平洋低緯度海面的季風低壓槽，後續的變化就很值得注意。下周太平洋高壓勢力有較為東退的機會，後續季風低壓槽內如果再有擾動發展，那麼發展位置就有可能會比較偏北邊一些，移動方向也不會像劍魚颱風或是TD-17一路往西，而是可能有往北、西北移動的機會。但是現在擾動還沒有開始發生，一切都還只是模式預報的紙上談兵，實際變化情況有待繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。